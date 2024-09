Štiri žrtve brodoloma jahte Bayesian so se zadušile v zračnem žepu

Obdukcija štirih izmed sedmih umrlih med brodolomom jahte Bayesian ob obali Palerma na Siciliji je pokazala, da so se zadušili in ne utonili, kot so reševalci sprva domnevali. Potem ko je jahta med neurjem sredi avgusta potonila na dno, so se znašli v zračnem žepu, umrli pa so, ker jim je zmanjkalo kisika, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.