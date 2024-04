Neverjetno: obtičali so na majhnem otoku. Tako so se rešili.

Operacija ameriške mornarice in obalne straže je v torek rešila tri mornarje, ki so obtičali na majhnem otoku v Tihem oceanu. Ti so že pred tednom dni na beli peščeni pesek s palmovimi listi napisali HELP, piše CNN.

Trije moški so 31. marca nameravali loviti ribe v vodah okoli atola Pikelot, ki pripada Mikroneziji, ko so njihov šestmetrski čoln zajeli valovi in ​​poškodovali izvenkrmni motor.

Pristali so na obali nenaseljenega Pikelota, vendar se je radijska baterija izpraznila, še preden so lahko poklicali pomoč. Brodolomci so na 31 hektarjev velikem otoku nabrali palmove liste, jih razprostrli tako, da so na plaži napisali "POMOČ", in čakali.

Pikelot je del Zveznih držav Mikronezije, pacifiške države med Filipini in Havaji, ki jo sestavlja več kot 600 otokov, raztresenih na približno 2,5 milijona kvadratnih kilometrov oceana.

Prehranjevali so se s kokosovimi orehi, imeli pa so tudi svežo vodo iz majhnega vodnjaka na otoku, ki ga včasih obiščejo ribiči, so povedali predstavniki obalne straže.

"To dejanje iznajdljivosti je bilo ključno"

Iskanje moških se je začelo 6. aprila, ko je eden od njihovih sorodnikov poklical reševalne službe na ameriškem pacifiškem ozemlju Guam, češ da se niso vrnili, potem ko so se odpravili na več kot 170 kilometrov oddaljeni atol Polowat.

Obalna straža je sporočila, da je izvidniško letalo ameriške mornarice P-8A, poslano iz letalske baze Kadena na Okinavi na Japonskem, 7. aprila na plaži opazilo znak palmovega lista. Poročnica Chelsea Garcia, koordinatorka iskanja in reševanja tistega dne, ko je bila trojica najdena, pravi, da je bil ta znak ključen: "To dejanje iznajdljivosti je bilo ključnega pomena pri usmerjanju reševalnih prizadevanj neposredno na njihovo lokacijo."

"Spoznal sem, da sva bratranca"

Ko so jih našli, je letalo mornarice na moške odvrglo opremo za preživetje in njihovo lokacijo posredovalo reševalnemu centru. Dan kasneje je letalo obalne straže HC-130, ki je prispelo iz Barbers Pointa na Havajih, po radijski zvezi poklicalo moške, ki so posadki povedali, da so v redu in potrebujejo pomoč pri vrnitvi v Polowat.

Ko je 9. aprila ladja obalne straže Oliver Henry dosegla Pikelot, je zgodba dobila drugo razsežnost. Eden prvih reševalcev, ki je pristal na plaži, je bil podčastnik Eugene Halishlius. Moški so bili presenečeni, ko so ugotovili, da je Halishlius Mikronezijec in govori lokalni jezik.

Ko se je predstavil prvemu od moških, ki je dosegel rešilni čoln, je bil brodolomec osupel. Ugotovila sta namreč, da sta v sorodu. "To je neverjetno, spoznal sem, da sva bratranca," je dejal Halishlius.

Pred štirimi leti reševali brodolomce, ki so napisali SOS

To pa sicer ni bilo prvo reševanje brodolomcev iz Pikelota. Trije drugi moški, ki so leta 2020 potovali med dvema mikronezijskima atoloma, so prav tako končali na Pikelotu, saj jim je med potovanjem zmanjkalo goriva. Trojica je na plaži napisala "SOS", kar je opazila posadka letala ameriških zračnih sil. Posadka je takoj obvestila obalno stražo in avstralsko mornarico.

Kako se lahko to zgodi na istem otoku dvakrat v štirih letih?

"Lahko gre za naključje. Mikronezijci pogosto potujejo od otoka do otoka. Pri tem so spretni in izkušeni. Toda občasno se zgodijo nesreče. Prav tako nepričakovana družinska srečanja," je povedala Sara Muir, uradnica za odnose z javnostmi ameriške obalne straže.