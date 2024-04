To so biseri med otoki Jadrana

Vse toplejši in daljši dnevi kar kličejo po poletju in morju, zato ni čudno, da mnogi že načrtujejo poletne dopuste in razmišljajo, kje bodo v objemu toplih sončnih žarkov počitnikovali letos. Če si želite poležavanja na plaži, plavanja v kristalno čistem morju, možnosti za rekreacijo in dobro hrano, ob tem pa ne želite preveč časa izgubljati s potjo do izbrane destinacije, potem ste na pravem mestu.

Plaža Stiniva, Vis Foto: Shutterstock

Dalmatinski otoki so kot nalašč za idealen dopust ob morju, kjer lahko pozabite na skrbi in se popolnoma sprostite. Za pot ne potrebujete dragih letalskih kart, saj vas do osrednje Dalmacije loči le nekaj ur vožnje z avtomobilom. Ker so dalmatinski otoki dostopni z lastnim avtomobilom, se boste tako izognili tudi stroškom najema vozila. Vse, kar vam preostane, je, da se sprostite in predate užitkom raziskovanja rajskih plaž ter skritih zalivov.

Ob kristalno čistem, turkizno obarvanem morju boste lahko uživali na prodnatih ali peščenih plažah, dobri hrani, ljubitelji športnih aktivnosti pa boste brez težav našli tudi številne priložnosti za rekreacijo. Poiskali smo nekaj predlogov za rajski dopust na Jadranu.

Maslinica, Šolta Foto: TS Split

Otok neizmerljive naravne lepote

Ljubitelje neokrnjene narave bo zagotovo očaral otok Šolta, ki z razlogom nosi tudi ime Zeleni otok. Tamkajšnjim prebivalcem je namreč uspelo ohraniti otoško naravo praktično neokrnjeno. Najverjetneje zato, ker ta dragulj Jadrana pogosto ni vključen v turistično najbolj oglaševano ponudbo Dalmacije.

Šolta obiskovalce navdušuje s čudovitimi zalivi, ki jih obliva kristalno čisto morje, v katerem lahko plavate, se potapljate ali ribarite. Šolta je idealna destinacija tudi za ljubitelje navtike, saj je otoško naselje Stomorska zibelka pomorstva. Ne glede na to, ali raje plujete z večjo jadrnico ali manjšim čolnom, boste z morske strani na tem otoku lahko raziskovali skrite, po kopnem težje dostopne zalive.

A ponudba tega zelenega otoka se ne ustavi pri njegovih naravnih danostih. Šolta se ponaša tudi z lepo arhitekturo, katere primer so zgradbe v slikoviti vasica Maslinica, in tudi z izjemno gastronomijo. Otok slovi tudi po gojenju oljk in oljčnem olju, ki je bilo kar dvakrat nagrajeno za najboljše na svetu. Tukajšnje družinske kmetije pridelujejo tudi domača vino in med. Ljubitelji dobre hrane boste s ponudbo lokalne kulinarike v otoških restavracijah vsekakor lahko razvajali svoje brbončice.

Otok z najlepšo plažo v Evropi

Zlati rt, Brač Foto: Shutterstock

Lepota je vedno stvar osebne izbire, a plaža Zlati rt zanesljivo visoko kotira na številnih lestvicah najbolj priljubljenih plaž v Evropi, in kar je najlepše, da bi uživali v njeni lepoti, se ne boste vozili daleč. Otok Brač obiskovalcem ponuja tudi druge prečudovite plaže in zalive, naj si želijo pestro turistično ponudbo ali skrite, neokrnjene plaže. Otok Brač ponuja nekaj za vsakogar.

Na Braču boste brez težav našli tudi številne priložnosti za rekreacijo. Tukaj je najvišji vrh med vsemi jadranskimi otoki, ki nosi ime Vidova gora. S 778 metri nadmorske višine ponuja eno najlepših razglednih točk na Jadranu. Na severi strani tvori planoto, ki se postopoma spušča, rekreativcem pa ponuja številne pohodniške in kolesarske poti.

Vidova gora, Brač Foto: Shutterstock

Na tem dalmatinskem otoku bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji arhitekture. Poleg ostankov starih zgradb, cerkva in utrdb bodo v otoški arhitekturi kaj hitro opazili lokalni marmor, ki izvira prav z otoka Brač. Njegov sloves je poneslo daleč po svetu in je zaznamoval tudi druge svetovno znane stavbe. Marmor z otoka Brač je tako svoje mesto našel tudi v ameriški Beli hiši.

Nepozabno kulinariko otoka Brač pa zaznamuje vpliv grške kulture na lokalno prebivalstvo. Tako boste med gastronomsko ponudbo otoka poleg morske hrane našli tudi jedi, ki temeljijo na jagnjetini in celo kozji drobovini. Prav ti sta osnovi sestavini najbolj znane jed otoka Brač, imenovane vitalac.

Zibelka evropskega turizma

Hvar, sončen otok, ki velja tudi za Jadransko prestolnico kulture, je med plažami, sonca in morja željnimi turisti izjemno priljubljena destinacija, ki še vedno ponuja prenekatere manj znane in torej skrite kotičke.

Zaliv Palmižana, Hvar Foto: Shutterstock

Kot eden izmed najbolj priljubljenih hrvaški otokov Hvar slovi tudi po gozdnatih otočkih, ki jih najdemo v njegovi neposredni bližini. Ena bolj znanih takšnih formacij se imenuje Peklenski otoki. Ti otočki se dvigujejo nad kristalno čistim morjem ter s svojimi turkiznimi zalivi in prekrasnimi plažami predstavljajo pravo pašo za oči.

Peklenski otoki, Hvar Foto: Shutterstock

Seznam kulturne dediščine UNESCO vključuje kar šest vpisov, ki se nanašajo na otok Hvar. Na seznamu je med drugim svoje mesto našel tudi Stari Grad, eno najstarejših mest v Evropi. Mesto, katerega korenine segajo še v antično dobo, obdajajo vinogradi in oljčni nasadi. Tukajšnji vinarji vzrejajo eno najboljših hrvaških grozdnih sort, imenovano plavac mali.

Skriti dragulj Jadrana

Mistični otok impresivne lepote in bogate zgodovine, ki še danes ohranja dalmatinski način življenja, je Vis. Ker se mu je uspelo izogniti velikim gradbenim projektom in komercializaciji, je otok ohranil svoj mediteranski šarm in nedotaknjeno naravo. Tukaj vas ne bo skrbela gneča na plaži, z lahkoto boste našli svoj kotiček ob morju, kjer si boste lahko spočili od hitrega tempa življenja.

Vis Foto: Shutterstock

Za eno najbolj priljubljenih plaž na otoku velja plaža Stinivo, najdete pa lahko tudi številne divje plaže, vredne raziskovanja. Samo pomislite na čudovito pokrajino iz filma Mama Mia, ki je bil posnet prav na Visu, otoku, ki mu mnogi pravijo tudi evropski Karibi.

Zaplavajte v kristalni vodi, ki je tako čista, da brez težav vidite do dna tudi tam, kjer je voda globlja. Morda se podate na dnevni izlet na katerega izmed majhnih okoliških otočkov. Na jugu boste našli neposeljen otoček, imenovan Ravnik, ki slovi po znameniti Zeleni jami. Gre za eno najveličastnejših naravnih znamenitosti Jadranskega morja, ki jemlje sapo številnim obiskovalcem. Če so si v njej v času druge svetovne vojne zatočišče poiskale vojaške ladje, jo danes obiskujejo le turistične. V Zeleni jami, ki je svoje ime dobila po barvi odseva v vodi, ki mu botruje posebna vrsta alg, je dovoljeno tudi plavanje.

Poleg drugih zanimivosti, obiskovalce otoka privablja tudi Kraljičina jama. Jamski sistem na severu otoka tvori pet dvoran in hodnike, ki jih povezujejo, ob čemer velja poudariti, da vsi hodniki še niso bili raziskani. Lažje kot Kraljičina jama je dostopno slikovito mestece Komiža, ki vas ne bo razočaralo.