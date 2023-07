Katamaran z danskimi turisti ostal zagozden pod mostom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod mostom Ždrelac, ki povezuje hrvaška otoka Ugljan in Pašman, se je zataknil katamaran. Po poročanju 24sata so bili danski turisti na njem ujeti 45 minut, med reševanjem pa se je zlomil jambor.

Ni se zgodilo prvič, da so jadralci narobe ocenili višino jambora svojega plovila in ostali zagozdeni pod mostom. Tako je danska posadka kar 45 minut poskušala rešiti nastalo situacijo, a neuspešno. Na pomoč jim je priskočila tudi zadrska kapitanija, rešili pa so se šele, ko se je zlomil jambor na katamaranu.

Na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo so za 24sata pojasnili, da je šlo za prvo takšno nesrečo, ki se je v letošnjem letu zgodila na območju zadrske kapitanije. Pri tem katamaran ni utrpel kritičnih poškodb, prav tako je akcija potekala brez onesnaženja morja.

Natančen vzrok te pomorske nesreče bo Luška uprava Zadar ugotovila z nadaljnjim inšpekcijskim nadzorom, so za omenjeni medij še pojasnili na ministrstvu.