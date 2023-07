Ogenj zajel še otok Čiovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne je zagorelo na otoku Čiovo. Ogenj se izredno hitro širi, zato so na Hrvaški gasilski zvezi sporočili, da so na terenu vse razpoložljive sile, ki jim iz zraka pomagajo trije kanaderji in trije air tractorji. Tako, kot se pred dnevi dogajalo v okolici v okolici Dubrovnika, gašenje otežuje veter, ki vpliva tudi na hitro širjenje požara.