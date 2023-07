Obiskovalci hrvaške plaže ogorčeni: to si je dovolil madžarski turist #video

Na družbenem omrežju je zaokrožil posnetek madžarskega turista, ki se je z avtomobilom pripeljal povsem do morja in razburil obiskovalce tamkajšnje plaže.

Na strani Prometne zgode i nezgode na Facebooku so delili video madžarskega turista, ki se ni oziral na obiskovalce plaže na otoku Vir. Zapeljal je mimo njihovih brisač in senčnikov ter svoje vozilo parkiral tik ob morju. A ta poteza se je izkazala za nespametno in mu povzročila nemalo težav, poroča 24sata.

Na prikolici avtomobila je imel pripet vodni skuter, ki ga je skušal potegniti iz morja oziroma spraviti v vodo. Pri tem je naletel na težavo in obtičal v razmočenih tleh.

Obiskovalci plaže so bili nad početjem Madžara ogorčeni in so z zanimanjem opazovali, ko se je nemočno trudil vozilo odpeljati iz morja in zapeljati na plažo.