Policija prijela moškega, ki je blizu Umaga ugrabil žensko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo poročali, je v sredo zjutraj na območju Umaga neznani moški ugrabil žensko in nato pobegnil. Začela se je iskalna akcija, osumljenca so policisti prijeli danes zjutraj in ga privedli na zaslišanje, poroča 24sata.