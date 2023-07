Obsežna akcija na Hrvaškem: iščejo starega znanca policije, ki je ugrabil žensko

Na območju Umaga je neznani moški zjutraj ugrabil žensko in nato pobegnil, poroča Slobodna Dalmacija. Stekla je obsežna iskalna akcija, ugrabljeno žensko so našli v kraju Matelići, medtem ko moškega še iščejo, so sporočili s policije.

Policisti so okoli 8. ure prejeli obvestilo o ugrabitvi ženske na parkirišču v Petroviji. Po do zdaj znanih informacijah je moški žensko potisnil v avto in se z njo odpeljal neznano kam. Začela se je iskalna akcija, v katero so vključeni policisti Policijske postaje Umag z izpostavo Buje ter pripadniki specialne policijske enote.

Žensko so nepoškodovano našli v kraju Matelići, moški je še vedno na begu. Policisti so prisotni na širšem območju Umaga, iskalna akcija še ni končana.

Moški je stari znanec policije, je nasilen in nevaren, so še sporočili s policije. Po neuradnih informacijah se z žensko poznata.