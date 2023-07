Pri Dubrovniku se je razplamtel obsežen požar #video

V okolici Dubrovnika se borijo z obsežnimi požari, ki se širijo tudi zaradi močnega vetra. Kot je poročal index.hr, se je na terenu z ognjem borilo 130 gasilcev, ki pa so ostali brez podpore iz zraka. Gašenje s pomočjo letal canadair namreč zaradi močnega ognja ni bilo mogoče.

"Stanje na terenu ni dobro. Po sinočnjem boju in vsem dobrem, kar smo naredili, je močan veter čez cel dan in izjemno močan veter popoldne spet razširil ogenj. Ponovno se borimo s požarom, morda še težjim in zahtevnejšim. Trenutno ne ogroža hiš, vendar je zelo gotovo, da se bo to zgodilo," je za portal index.hrdejal Stjepan Simović, poveljnik gasilcev Dubrovniško-neretvanske županije.

Požar pri Trogirju pod nadzorom, gasili trije air tractorji

Drugi velik požar pri Trogirju, ki je izbruhnil v torek popoldne, je okoli 60 gasilcev z 20 gasilskimi vozili ob podpori treh gasilskih letal air tractor do večera uspelo omejiti. "Gre večinoma za nenaseljeno območje, kjer se nahajajo posamezni vikendi, ki pa niso požarno ogroženi," je za Hino povedal poveljnik trogirske gasilske operativne cone Marin Buble.