Prometna nesreča usodna za 85-letno žensko

V soboto okoli 22.30 se je na območju PU Kranj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 85-letna sopotnica, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Na regionalni cesti Bukovica–Dolenja vas je 33-letni voznik šest metrov dolge limuzine v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 32-letni voznik. Zaradi hudih poškodb je 85-letna sopotnica v osebnem avtomobilu na kraju nesreče umrla. Preostali poškodovani udeleženci prometne nesreče so bili odpeljani v UKC Ljubljana in niso v smrtni nevarnosti.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 132 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 16 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, šest pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 97 kršitev javnega reda in miru ter 78 kaznivih dejanj.