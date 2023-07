Tragična nesreča: padec s kolesom usoden za 14-letnega dečka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Postojni je 14-letni deček v sredo zvečer padel s kolesom, poškodbe so bile tako hude, da je v petek v bolnišnici umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Po nesreči so 14-letnika odpeljali v ljubljanski klinični center, od koder so jih o dečkovi smrti obvestili v petek pozno popoldne, so še sporočili s policije.