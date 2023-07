Policija z iskalno akcijo spet poskuša najti pogrešanega 21-letnika

Policija je ob 16.00 uri pričela z iskalno akcijo za pogrešanim 21-letnim Tilnom Šuberjem iz Kopra na območju Podbele, Breginja, Kobarida in reke Nadiže, v občini Kobarid. Policija na tem območju že več dni izvaja iskalno akcijo, vendar pogrešane osebe do danes še niso izsledili.

V iskalni akciji sodeluje policija s policijskim helikopterjem, člani civilne zaščite iz Kobarida, gasilci in drugimi posamezniki.

Obvestilo o pogrešani osebi so s Policijske uprave Koper poslali v ponedeljek, v njem so navedli, da svojci Šuberja pogrešajo od dopoldneva 15. julija, ko je odšel od doma.

Pogrešani je visok približno 182 centimetrov, suhe postave in težak približno 75 kilogramov, ima nekoliko daljše temne rjave lase, modre oči, oblačen pa je v kratke hlače in črno majico brez rokavov ter obut v črne športne copate znamke Nike. Oseba ne uporablja očal in nakita. Govori slovenski in angleški jezik. Specifika osebe je, da ima na levi roki (na podlahti) brazgotino od ureznine.

V primeru zasleditve pogrešane osebe policija naproša, da jih o tem obvestite na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, še sporoča policija.