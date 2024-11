Koordinatorji političnih skupin v odborih za okolje, javno zdravje in varnost hrane (Envi) ter za kmetijstvo (Agri) so se danes popoldne sestali, da bi podali oceno primernosti dosedanjega evropskega komisarja za širitev Varhelyija za opravljanje funkcije komisarja za zdravstvo in dobrobit živali v prihodnjem mandatu. Na zaslišanju preteklo sredo namreč niso bili zadovoljni z njegovimi odgovori, zaradi česar so mu poslali dodatna pisna vprašanja.

V torek zaslišanje šestih kandidatov

Pred tem bodo v torek evroposlanci zaslišali še vseh šest kandidatov oziroma kandidatk za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji.

Dopoldne bo po pričakovanjih v središču pozornosti zaslišanje Raffaeleja Fitta iz vrst italijanske vladajoče stranke Bratje Italije, ki je v Evropskem parlamentu del skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Kandidata za podpredsednika komisije, pristojnega za kohezijo, bo zaslišal parlamentarni odbor za regionalni razvoj (Regi), v katerem je koordinator skupine Zelenih slovenski evroposlanec Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna).

Levosredinske politične skupine, vključno z Zelenimi ter socialisti in demokrati (S&D), so že pred začetkom zaslišanj komisarskih kandidatov izrazile nasprotovanje temu, da bi Fitto zasedel podpredsedniški položaj.

Vendar pa bi lahko z vztrajanjem pri zahtevi, da mu predsednica komisije Ursula von der Leyen odvzame podpredsedniški naziv, otežili zaslišanje španske kandidatke za podpredsednico za čisti, pravični in konkurenčni prehod Terese Ribere iz vrst socialistov. Njeno zaslišanje pred pristojnimi odbori je predvideno povsem na koncu.

Zvečer bosta pristojna odbora zaslišala še Finko Henno Virkkunen, ki bo pristojna za varnost, demokracijo in digitalizacijo.

Popoldne bosta potekali zaslišanji Romunke Roxane Minzatu (S&D), ki bo pristojna za veščine, in Francoza Stephana Sejourneja (Renew), ki bo pristojen za industrijsko politiko. Že dopoldne pa bo parlamentarni odbor za zunanje zadeve (Afet) zaslišal še eno predstavnico liberalcev, in sicer kandidatko za visoko zunanjepolitično predstavnico Unije, Estonko Kajo Kallas.

Če bodo Varhelyi in vseh šest kandidatov za podpredsednike komisije prejeli zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov, bo predvidoma 27. novembra sledilo še potrjevanje celotne komisarske ekipe na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Nova Evropska komisija, v kateri bo položaj komisarke za širitev zasedala Marta Kos, bi tako lahko mandat nastopila 1. decembra.