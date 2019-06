Je v Sloveniji ogrožen obstoj zasebnih vrtcev? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za izobraževanje je pripravilo novelo zakona o vrtcih, ki občinam daje možnost, da same določijo višino financiranja zasebnih vrtcev.

Zasebne vrtce je predlog razburil, pri čemer opozarjajo, da bo v tem primeru veliko zasebnih vrtcev zaprlo vrata ali pa bodo ti dostopni le še bogatim.

Kot piše v predlogu, bi imela vsaka občina - takrat ko bo imela prosta mesta v javnih vrtcih - možnost, da sama določi, v kolikšni meri bo sofinancirala zasedena mesta v zasebnih vrtcih.

Postavlja se vprašanje, ali novela ogroža obstoj zasebnih vrtcev pri nas in ali je država, ki kljub sodbi ustavnih sodnikov ne želi financirati zasebnih šol, zanetila novo vojno.

V oddaji Argument na Planetu so Hojka Oman iz Združenja zasebnih vrtcev, državna sekretarka na šolskem ministrstvu Martina Vuk, mama dveh otrok Petra Kordež, Marija Fabčič iz Mestne občine Ljubljana in županja Trbovelj Jasna Gabrič razpravljali o tem,

- ali je ogrožen obstoj zasebnih vrtcev pri nas,

- ali so največji poraženci bitke otroci in starši in

- kako bo ukrep udaril v različnih koncih Slovenije.

Foto: Peter Susič

Združenje zasebnih vrtcev: Vrtci bodo dosegljivi le peščici privilegiranih

Predlog je močno razburil Združenje zasebnih vrtcev Slovenije. Slednje je pripravilo posebno peticijo, ki se ji je do zdaj pridružila več kot polovica zasebnih vrtcev in v kateri opozarjajo pred negativnimi posledicami omenjenega predloga.

Med drugim ugotavljajo, da bodo, če bo predlog sprejet, zasebni vrtci, ki naj bi bili trenutno dosegljivi vsem, dosegljivi le še peščici privilegiranih, večji del zasebnih vrtcev pa da bo prisiljen zapreti svoja vrata.

Prepričani so, da poskuša ministrstvo s spremembami doseči monopol javnih vrtcev na področju predšolske vzgoje, kar pa da se bo odrazilo predvsem "v padcu kakovosti", je poročala STA.

