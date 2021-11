Slovenskega duhovnika doletela najhujša cerkvena kazen

Duhovniku Antonu Kmetu so z izvensodno odločbo naložili kazen odslovitve iz kleriškega stanu, so sporočili iz Nadškofije Maribor. Izrekli so jo po končanem upravnem kazenskem postopku na cerkvenem sodišču, v katerem so ga spoznali za krivega spolne zlorabe mladoletne osebe.