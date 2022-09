Kanadčanka trdi, da so jo v Sarajevu posilili

"Bila je pijana in posiljevalec je to izkoristil," je domnevno posilstvo v Sarajevu opisal mož žrtve.

"Moja žena je bila avgusta letos na obisku v Sarajevu, kjer so jo v stanovanju posilili. Zaradi tega primera smo zelo zaskrbljeni, saj smo od trenutka, ko smo zločin prijavili, soočeni s tožilstvom, ki je obtožbam moje žene popolnoma nenaklonjeno in jim ne verjame. Spopadli smo se s skoraj vsemi ravnmi pravosodnega sistema in na vseh so nam povedali, da bo storilec verjetno izpuščen na prostost," je za omenjeni časopis povedal mož domnevne žrtve.

Žrtev naj bi bila pijana

Kot je bilo zapisano v tožbi, ki so jo vložili na sarajevsko okrožno sodišče, naj bi se posilstvo zgodilo v stanovanju v Ulici Đoka Mazalića v Sarajevu, osumljenec pa je star 25 let. "Odločno je povedala, da ne želi imeti nobenih spolnih odnosov, a posiljevalec njene želje ni upošteval. Bila je pijana in to je izkoristil," je še povedal mož.

Sarajevska policija je sicer potrdila, da sta bili 15. avgusta letos zaradi kaznivega dejanja posilstva res prijeti dve osebi, ki pa sta bili po zaslišanju in odločitvi vršilca dolžnosti tožilca okrožnega sodišča v Sarajevu izpuščeni na prostost.

Na vprašanje časopisa Oslobođenje, v kateri fazi je preiskava in zakaj so bili osumljenci izpuščeni, so na tožilstvu odgovorili: "V skladu z zakonom o varstvu kazenskega postopka tožilstvo trenutno ne more posredovati informacij o omenjeni zadevi."