Znanih več podrobnosti posilstva 11-letne deklice v Prištini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je za dva polnoletna osumljenca odredilo mesec pripora. S pravosodnega ministrstva so sporočili, da bo vlada oblikovala strokovno komisijo, ki bo proučila primer in priporočila konkretne ukrepe.

Uradne podrobnosti grozljivega primera še vedno niso bile objavljene. Po neuradnih navedbah tamkajšnjih medijev je deklica od doma odšla v soboto popoldne, spolno zlorabljeno pa so jo našli po polnoči. K deklici v parku v Prištini naj bi pristopil eden od osumljencev, ki ji je dejal, da mu je všeč. Nato se jo je začel dotikati po njenem telesu, z roko pa ji je zaprl usta, da ni mogla kričati. Pridružil se mu je tudi brat in trije prijatelji. Vse skupaj naj bi trajalo kar sedem ur.

Primer posilstva deklice je ostro obsodila tudi kosovska predsednica Vjosa Osmani. Odstopil je direktor policije v Prištini Samedin Mehmeti, je sporočil notranji minister Dželjalj Svećlja.

V sredo so v Prištini potekali množični protesti proti nasilju nad ženskami. Protestniki so pozivali kosovske oblasti k strožjim ukrepom v primerih, povezanih s spolnim nasiljem.

Balkanska raziskovalna novinarska mreža (Birn) je v raziskavi, ki jo je opravila maja, odkrila, da kosovski sodniki v primerih spolnega nasilja dajejo milejše kazni.

Raziskava je pokazala, da so tožilci med letoma 2015 in 2020 vložili več kot 521 obtožnic zaradi spolnega nasilja. Le 140 sodb se je končalo z zapornimi kaznimi, 189 primerov je zastaralo, 79 pa se jih je končalo s finančnimi kaznimi in pogojnimi zapornimi kaznimi.