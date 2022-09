Sodba Mariborčanu za posilstvo hčere pravnomočna

Višje sodišče v Mariboru je potrdilo sodbo, s katero je bil aprila letos 55-letni Mariborčan zaradi posilstva svoje hčere obsojen na tri leta in deset mesecev zapora. Primer je še dodatno odmeval, ko se je izvedelo, da gre za člana samooklicane Štajerske varde. Sodba je pravnomočna, poročata Dnevnik in Večer.

Po poročanju medijev je 55-letni Mariborčan na zatožno klop prvič sedel avgusta lani. Nekaj mesecev kasneje, oktobra, so ga spoznali za krivega in ga obsodili na leto in dva meseca zapora.

Sodnica Tanja Rot je takrat ocenila, da se ni zgodilo posilstvo, pač pa kaznivo dejanje spolne zlorabe slabotne osebe. Obsojenega so tudi izpustili iz pripora, vendar pa je na prostosti ostal le nekaj dni, saj so na tožilstvu s pritožbo dosegli, da se je moral vrniti za zapahe. Višje sodišče v Mariboru je sodbo razveljavilo, ker je bila ta preslabo obrazložena in sama s seboj v nasprotju, ter odredilo novo sojenje pred drugim sodnikom.

V ponovljenem sojenju nova sodba

Ponovljeno sojenje se je začelo marca letos, že aprila pa je bila izrečena nova sodba. Tokrat se je sodišče strinjalo s tožilstvom, da je šlo za kaznivo dejanje posilstva. Medtem ko je tožilstvo za obtoženega zahtevalo štiri leta in pol zapora, se je sodnica odločila za tri leta in deset mesecev.

Na sodbo v ponovljenem sojenju so se pritožili tako obtoženi kot tudi tožilstvo. Obtoženi je predlagal oprostilno sodbo, če pa to ne bi šlo, pa vsaj novo sojenje. Razveljavitev sodbe in sojenje še pred tretjim sodnikom je predlagal tudi njegov zagovornik. Predvsem se mu je zdelo sporno, da je sodišče zavrnilo nekaj dokaznih predlogov obrambe, za katere je menil, da bi bili v obtoženčevo korist in potrdili njegov zagovor.

Toda senat višjih sodnikov, ki ga je vodila Simona Skorpik, je ocenil, da je prvostopenjsko sodišče navedene dokazne predloge utemeljeno zavrnilo in to tudi pravilno obrazložilo. Prav tako se z zagovornikom ni strinjal, da ni šlo za posilstvo, pač pa kvečjemu za kaznivo dejanje spolne zlorabe slabotne osebe.