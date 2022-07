Petnajstletnico posiljevali skoraj leto dni, zdaj je znana odločitev sodišča

Deklica je postala žrtev množične spolne zlorabe mladeničev, ko je bila stara 15 let. Včasih so posilstva posneli z mobilnim telefonom, s katerim so jo izsiljevali za nove spolne odnose.

Deklica je postala žrtev množične spolne zlorabe mladeničev, ko je bila stara 15 let. Včasih so posilstva posneli z mobilnim telefonom, s katerim so jo izsiljevali za nove spolne odnose. Foto: Getty Images

Šest mladeničev iz okolice Zadra so obsodili na zaporno kazen zaradi večkratnega posilstva takrat 15-letne deklice iz njihove vasi. V času storitve kaznivih dejanj so bili trije polnoletni, dva mladoletna in dva mladoletna. Na začetku sojenja je bil le eden od njih še mladoleten. Eden od obtoženih je medtem tragično umrl v prometni nesreči.

Šestorica mladića iz okolice Zadra krivi za silovanje maloljetne djevojčice! Evo koje su im kazne dosuđene… https://t.co/bRaLiPJvqk — Antena Zadar (@AntenaZadar) July 29, 2022

Šest mladeničev iz okolice Zadra, obtoženih, da so od avgusta 2018 do julija 2019 večkrat spolno zlorabili 15-letno dekle iz svoje vasi, so na zadrskem županijskem sodišču spoznali za krive kaznivih dejanj.

Obtožnica jih je bremenila storitve hudega kaznivega dejanja zoper spolno svobodo zoper žrtev, ki je posebej ranljiva zaradi starosti, bolezni, zasvojenosti, nosečnosti, invalidnosti, težje telesne ali duševne prizadetosti, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, še poroča portal zadarski.

Snemali z mobilnim telefonom in jo izsiljevali

Očitajo jim tudi več hudih kaznivih dejanj zoper spolno svobodo, to je zoper bližnjo osebo, za katera je zagrožena kazen od treh do desetih let zapora, ter več kaznivih dejanj nečednega ravnanja na posebno okruten in ponižujoč način, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora. Obtoženi so tudi dveh kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo v škodo otroka, za kar je zagrožena kazen od treh do 12 let zapora.

Deklica je postala žrtev množične spolne zlorabe mladeničev, ko je bila stara 15 let. Včasih so posilstva posneli z mobilnim telefonom, s katerim so jo izsiljevali za nove spolne odnose. Grozili so ji, da bodo filme poslali njenim staršem in prijateljem, če ne bo privolila v seks. V sodni dvorani so več kot pol ure brali boleče podrobnosti tega primera in tudi obrazložitev sodbe sodnice Sandre Radanović.

Prvoobtoženemu je sodišče prisodilo enotno kazen sedem let zapora, drugoobtoženemu dve leti in šest mesecev, tretjeobtoženemu tri leta in četrtoobtoženemu eno leto zapora. Za druga dva so izrekli pogojno kazen. Petoobtoženi je bil obsojen na tri leta mladoletniškega zapora, šestoobtoženi pa na 100 ur humanitarnega dela z obvezno psihosocialno obravnavo in družbenokoristnim delom.