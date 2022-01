Igralka razkrila: Pri 17 letih me je posilil, iz sramu sem se poročila z njim

"On je imel 31 let, jaz sem bila 17-letna devica. Ko sem bila pri njem doma, me je omamil, nato sem se zbudila na kavču, medtem ko me je posiljeval," je 88-letna Joan Collins razkrila v novem dokumentarnem filmu o njenem življenju.

"V tistih časih bi moja mama rekla, da me je 'izkoristil'. Zdaj temu rečemo posilstvo," je dejala igralka, ki je zaslovela z vlogo Alexis Colby v seriji Dinastija.

Moški, o katerem je govorila, je bil Maxwell Reed, pozneje njen prvi mož. Kot je priznala, se je z njim poročila zaradi sramu, ki ga je čutila po posilstvu. "Če ne bi bila tako neizkušena glede spolnosti, tega ne bi storila. Toda počutila sem se krivo," je povedala, "najino poročno potovanje je bilo popolna polomija. Navzven sva bila videti srečna, v resnici pa sem bila zelo nesrečna."

Maxwell Reed in Joan Collins leta 1952 Foto: Guliverimage/AP

Hotel jo je prodajati drugim moškim

V dokumentarcu This is Joan Collins (To je Joan Collins) je izjavila tudi, da jo je Reed pozneje želel prodajati drugim moškim. "Rekel mi je: 'Plačal ti bo deset tisoč funtov za eno noč in jaz vaju lahko celo gledam.' Pogledala sem svojega postavnega in ogabnega moža ter začela jokati," je dejala in dodala, da ga je odločno zavrnila.

Poročena sta bila štiri leta, ob ločitvi pa je zahteval, da mu plačuje preživnino, češ da jo je on "odkril" kot igralko. Umrl je leta 1974.

Joan Collins se je po Reedu poročila še štirikrat, od leta 2002 je poročena s Percyjem Gibsonom, ki je 31 let mlajši od nje.

Preberite še: