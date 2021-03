Maročanu za dve posilstvi 15 let zapora in izgon iz države

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo 37-letnega Maročana Alija Safinija in potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki ga je spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj posilstva, poročajo Delo, Slovenske novice in Dnevnik. Safini je tako pravnomočno obsojen na enotno zaporno kazen 15 let zapora in izgon iz države za pet let.

Safini je po mnenju sodišča oktobra 2019 v razmiku nekaj dni storil dve kaznivi dejanji posilstva. Kot je v izreku sodbe septembra lani povzela sodnica Deja Kozjek, je obdolženi v obeh primerih žrtev prisilil k spolnemu odnosu, za dosego cilja pa je uporabil tako grožnje kot silo. Do žrtev je bil tudi žaljiv in poniževalen, piše STA.

Za prvo kaznivo dejanje posilstva mu je sodišče izreklo 11 let zaporne kazni in stransko kazen izgona iz države za pet let. Za drugo kaznivo dejanje mu je izreklo kazen petih let zapora in prav tako izgon za obdobje petih let. Enotna kazen, ki jo je sodišče izreklo Safiniju, je tako 15 let zaporne kazni in izgon iz države za dobo petih let. V kazen se mu všteje čas, ki ga je preživel v priporu.

Pred tem so ga že obravnavali

Safinija so po navedbah policije v Sloveniji že obravnavali zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje z elementi nasilja, za kar je konec septembra prestal dve leti zapora, še piše STA.