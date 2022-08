V središču Zagreba moška posilila 15-letnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah so se vsi osumljeni branili s trditvijo, da je deklica privolila v spolni odnos. Slika je simbolična. Foto: Getty Images

Dva moška sta prejšnji teden v enem od parkov v središču Zagreba posilila 15-letnico, je danes razkril hrvaški spletni portal Telegram. Na policiji so dogodek potrdili, zgodil se je 12. avgusta. Posilstva deklice sumijo 22-letnika in mladoletnika, še dva moška, 31-letnika in 30-letnika, pa sumijo tega, da sta se je dotikala po intimnih predelih.