Mendyja spoznali za nedolžnega za eno posilstvo

Benjamina Mendyja, suspendiranega nogometaša Manchester Citya, ki je osumljen več spolnih prestopkov, so danes spoznali za nedolžnega za spolni napad in posilstvo 19-letnega dekleta, potem ko tožilstvo ni priložilo ustreznih dokazov. Za nedolžnega so spoznali tudi njegovega prijatelja in soobtoženega Louisa Sahaja Matturieja, poroča AFP.

Pred tem so porotnike seznanili z zasebnim videoposnetkom, ki naj bi kazal na to, da se je dekle s spolnim odnosom z Matturiejem strinjala in naj bi v njem tudi uživala.

Dvajsetminutni videoposnetek z mobilnim telefonom je Matturie posnel 1. avgusta lani, teden zatem, ko sta isto žensko oba moška domnevno posilila v nogometaševi vili.

Mendy in Matturie se še vedno soočata s sedmimi obtožbami posilstva, enim poskusom posilstva in enim spolnim napadom na šest mladih žensk. Oba dejanja zanikata in trdita, da sta bila z dekleti sporazumno.