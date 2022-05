Mendy se je izrekel za nedolžnega za obtožbe posilstva in spolnega napada

Branilec Manchester Cityja Benjamin Mendy se je danes spet pojavil na sodišču in se izrekel za nedolžnega za obtožbe več posilstev in spolnih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nisem kriv," je 27-letni nogometaš večkrat ponovil na sodišču v Chesterju v Angliji, pri čemer je zanikal sedem posilstev, poskus posilstva in spolni napad, ki mu ga očita šest žensk. Nato so obravnavo nadaljevali za pred javnostjo zaprtimi vrati.

Teh devet točk obtožnice se nanaša na dogodke, ki so se domnevno zgodili med oktobrom 2018 in avgustom 2021 na njegovem domu v Prestburyju v Cheshiru.

Po več mesecih v preiskovalnem priporu je bil član svetovnih prvakov iz leta 2018 v začetku januarja izpuščen in postavljen v hišni zapor pod sodni nadzor do sojenja, ki se bo začelo 25. julija.

Primer se je začel konec avgusta 2021, ko je klub iz Manchester Cityja brez nadaljnjega pojasnila objavil suspenz za igralca, ki ima pogodbo s Cityjem do junija 2023.

Benjamin Mendy has entered not guilty pleas to nine charges of sexual offences against six women.



Full story 🔽 — BBC Sport (@BBCSport) May 23, 2022

Angleško pravosodje je nato hitro objavilo, da je bil igralec nameščen v preiskovalnem priporu, potem ko so ga tri ženske, vključno z mladoletnico, obtožile štirih posilstev in spolnega napada. Nato so bile dodane še druge obtožbe.

Benjamin Mendy, ki je kariero začel v Le Havru, nato pa je bil član Marseilla, je leta 2017 postal najdražji branilec v zgodovini, ko je Manchester City plačal 52 milijonov funtov (približno 61,4 milijona evrov po trenutni ceni) za njegov prestop iz Monaca.

Ko je prispel v City, je veljal za enega velikih francoskih in svetovnih upov na položaju levega branilca. A kariero 27-letnika so zaznamovale poškodbe. Plačani znesek ni bil nikoli upravičen, četudi je bil del francoske reprezentance, ki je leta 2018 v Moskvi osvojila naslov svetovnih prvakov.

Izven igrišča so se neusmiljeni angleški tabloidi jeseni 2020 nanj spravili zaradi zasega njegovega več kot 500.000 evrov vrednega Lamborghinija, ki ga je vozil brez vozniškega dovoljenja in zavarovanja. V tem primeru je krivdo priznal in bil obsojen na nekaj več kot 1000 evrov denarne kazni.

