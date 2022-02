Znano, kdaj bodo sodili Mendyju

Na predobravnavnem naroku je sodnik Patrick Thompson sporočil, da se bo sojenje začelo 25. julija, trajalo pa bo pet tednov. Tožilce in odvetnike je pozval, naj zagotovijo, da ne bo odlašanja in da bo primer pravočasno pripravljen.

"Zavedam se, da zamuda ni poštena do pritožnikov in ni poštena do toženih. Vsi morajo razumeti, da gospod Mendy trenutno ne more delati in bi si želel čimprejšnje rešitve primera," je dejal sodnik.

Obtoženi, oblečen v temno sivo obleko, belo srajco in črno kravato, je spregovoril le, da bi potrdil svojo identiteto. Mendyja so januarja po plačilu varščine izpustili iz pripora, v katerem je bil vse od avgusta lani.

Preberite še: