Manchester City kupil vročega Argentinca

Mladi gavč Julian Alvarez, ki ravno danes praznuje 22. rojstni dan, je za člansko reprezentanco Argentine zbral pet nastopov. Z Manchester Cityjem sklenil petinpolletno pogodbo. Za River Plate je debitiral oktobra 2018, nato pa na 96 tekmah dosegel 36 zadetkov in 25 asistenc. Zadel je tudi na znameniti novembrski tekmi proti Racingu, s katero si je River Plate zagotovil naslov argentinskega prvaka.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



