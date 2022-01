Nogometna borza bi lahko danes ponorela

V letošnjem zimskem prestopnem nogometnem roku ni bilo tako razburljivo kot denimo lani poleti. Takrat sta bila v središču pozornosti največja nogometaša tega stoletja. Argentinec Lionel Messi je Barcelono zamenjal za Pariz, Portugalec Cristiano Ronaldo se je vrnil na Otok, kmalu po evropskem prvenstvu so se za vrtoglave zneske selili Anglež Jack Grealish, Belgijec Romelu Lukaku, Anglež Jadon Sancho, Francoz Raphael Varane in še kdo.

Zadnji prestopni rok (poletje 2021) so zaznamovale tudi solze Lionela Messija, ko je zapustil Barcelono in se preselil k PSG. Foto: Reuters

Poletje je bilo vroče, polno zanimivih in odmevnih poslov, zime pa, vsaj tako je v zadnjih letih, ko prihaja do izraza tudi nehvaležen pojav koronakrize, niso tako pestre. Večji prestopi so zelo redki, zato so takšni, kot so se zgodili nedavno, najbolj izstopa primer novega napadalca Juventusa Dušana Vlahovića, po svoje naznanilo, da se po lanskoletnem zimskem prestopnem mrtvilu (za največji prestop je poskrbel mladi Italijan Nicolo Rovella, ki je iz Genoe prestopil k Juventusu za 23,30 milijona) vračajo časi, ko so evropski velikani pripravljeni za nakup okrepitev odšteti ogromno denarja že v zimskem obdobju.

Najvišji letošnji zimski prestopi:

Nogometaš Država Prejšnji klub Novi klub Znesek Dušan Vlahović Srbija Fiorentina (Ita) Juventus (Ita) 81,6 Ferran Torres Španija Manchester City (Ang) Barcelona (Špa) 55 Luis Diaz Kolumbija Porto (Por) Liverpool (Ang) 45 Bruno Guimaraes Brazilija Lyon (Fra) Newcastle (Ang) 42,1 Chris Wood Nova Zelandija Burnley (Ang) Newcastle (Ang) 30 Lucas Digne Francija Everton (Ang) Aston Villa (Ang) 30

Vir: Transfermarkt, odškodnine so zapisane v milijonih evrov

Srake se pričakovano krepijo

V tem zimskem prestopnem roku se je pričakovano zelo krepil Newcastle, ki je po prihodu savdijskega kapitala postal čez noč eden najbogatejših klubov na svetu, v domačem prvenstvu pa mu ne kaže prav nič spodobno, saj se mu obeta krčevit boj za obstanek. Srake so okrepile svojo zasedbo, zadnje nakupe naj bi spravile pod streho še zadnji dan prestopnega roka.

V nedeljo so pozdravili prihod Brazilca Bruna Guimaraesa (Lyon), za zdaj najdražjega zimskega novinca. Pred tem so pripeljali Kierana Trippierja (Atletico Madrid) in Chrisa Wooda (Burnley), za branilca Brightona Dana Burna pa so pripravljeni odšteti vsaj 15 milijonov evrov.

Juventus po Vlahoviću še ni rekel zadnje

Poleg Newcastla pa sta v teh tednih na področju kadrovskih sprememb zelo dejavna evropska velikana, ki v tem trenutku nista med štirimi najboljšimi v svoji državi, tako da se bosta morala še potruditi, če bosta želela zaigrati v ligi prvakov. To sta Juventus in Barcelona, ki sta v tem trenutku v serie A oziroma la ligi na nehvaležnem petem mestu.

Stara dama je razjezila navijače Fiorentine, v boljšo voljo pa spravila vodstvo vijolic, vsaj ko je govora o klubski blagajni, saj je za 21-letnega Dušana Vlahovića, kateremu napovedujejo izjemno prihodnost, plačala več kot 80 milijonov evrov. To je novi srbski nogometni rekord. Fiorentina je pred štirimi leti za Vlahovića plačala Partizanu slaba dva milijona evrov. Njen zaslužek je tako ogromen, Juventus pa ima novega zvezdnika s številko 7. Po CR7 je napočil čas za DV7.

Črno-beli iz Torina se zanimajo tudi za kapetana italijanske reprezentance Jorginha, enega najboljših nogometašev na svetu, tudi evropskega prvaka s Chelseajem, a šele po koncu sezone. Bi pa lahko Juventus, katerega zapuščata Šved Dejan Kuluševski in Urugvajec Rodrigo Bentancur, zadnji dan prestopnega roka poskrbel še za prihod Švicarja Denisa Zakario, zadnjega zveznega igralca, ki igra za Borussio Mönchengladbach.

Kam bo odšel Dembele?

Kar se tiče Barcelone, je iz Manchestra pripeljala španskega reprezentančnega napadalca Ferrana Torresa. Prišel je za 55 milijonov evrov, kar je največja prodaja Manchester Cityja vseh časov. Zadolženi katalonski klub ima številne težave z napadalci. Nekateri so poškodovani, drugi ne dajejo tistega, kar bi od njih glede na visoke zaslužke pričakovali.

Francoski napadalec Ousmane Dembele pri Barceloni v petih letih ni upravičil pričakovanj. Foto: Reuters

Dragi Brazilec Philippe Coutinho se je tako kot posojeni igralec Kataloncev že preselil v Anglijo (Aston Villa), morda pa bo šel po njegovih stopinjah še Ousmane Dembele. Francoz, za katerega je Barcelona pred leti Borussii Dortmund plačala več kot sto milijonov evrov, nato pa je ob številnih zdravstvenih tegobah in slabši formi občasno postal celo predmet javnega posmeha, bi lahko zapustil Camp Nou za mnogo manjšo ceno.

Razpreda se že o 20 milijonih evrov, saj noče podaljšati pogodbe z Barcelono, ki mu sicer poteče po koncu sezone. Seznam kandidatov, ki bi ga želeli pripeljati, je širok. V Angliji se zanj najbolj zanimajo Manchester United, Newcastle in Chelsea. Barcelona si po drugi strani prizadeva, da bi iz Londona do konca sezone pripeljala nekdanjega kapetana Arsenala Pierra-Emericka Aubameyanga. Barcelona torej še zdaleč ni končala prestopnega roka. Gabonec je za topničarje nazadnje igral 6. decembra 2021 …

Spremembe pri Tottenhamu, Evertonu, Burnleyju ...

Kaj zanimivega bi se še lahko zgodilo danes, ko v najmočnejših nogometnih državah poteka zadnji dan zimskega prestopnega roka?

Rodrigo Bentancur bo kariero nadaljeval na Otoku. Foto: Reuters Na Otoku se želi zelo okrepiti Tottenham. Kmalu naj bi obelodanil posla, ki ju je sklenil z Juventusom. Iz Torina je namreč prišel mladi Šved Dejan Kuluševski. Za posojo do konca sezone bodo morali Londončani odšteti stari dami pet milijonov evrov, če pa bodo uresničili cilj in se uvrstili v ligo prvakov, Skandinavec makedonskih korenin pa bo pri tem odigral določeno število tekem, bodo morali evropski znanci Mure odkupiti njegovo pogodbo. Odkupna klavzula znaša sicer 40 milijonov evrov.

Trener Tottenhama Antonio Conte ga odlično pozna, podobno velja za reprezentanta Urugvaja Rodriga Bentancurja, katerega želi odkupiti od Juventusa za dobrih 20 milijonov evrov. Tottenham bi lahko zapustilo tudi nekaj znanih imen. Francoz Tanguy Ndombele bi se lahko preselil k Lyonu, o Angležu Deleju Alliju vse bolj resno razmišlja AC Milan, za Španca Bryana Gila pa Valencia odpira vrata Mestalle.

Nizozemec Donny van de Beek, ki pri Manchester Unitedu ostaja brez tekmovalne forme, bi se lahko kot posojeni rdeči vrag preselil v Liverpool k Evertonu, katerega bi lahko v nadaljevanju sezone vodil nekdanji strateg modrih Frank Lampard.

Wout Weghorst zapušča nemško prvenstvo in se odpravlja na Otok. Foto: Reuters

Na Otok bi se lahko preselil tudi nizozemski reprezentant Wout Weghorst. Napadalec se je nazadnje dokazoval v nemški bundesligi pri Wolfsburgu, zanj pa se zelo zanima Burnley. Želi okrepiti zasedbo, saj v prvenstvu zaseda zadnje mesto, pred dnevi pa se mu je ponesrečil nakup Hrvata Mislava Oršića, ki je ostal v Zagrebu, Dinamo pa brez desetih milijonov evrov.

V Španiji se za morebitno presenečenje omenja vrnitev Brazilca s španskim potnim listom Diega Coste v la ligo. Ne bi se vrnil k Atleticu, ampak k mestnemu tekmecu Getafeju, kjer je trener Quique Sanchez Flores. Jeseni je igral v Braziliji za Atletico Mineiro.

To pa seveda še ni vse. Dan bi lahko postregel s številnimi presenečenji. Od osme ure naprej ga bomo podrobneje spremljali tudi na Sportalu.