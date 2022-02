Predsednik Barcelone ne razume Francoza, Xavi pred težavo

Zadnji dan zimskega prestopnega roka je minil v Barceloni vse prej kot sproščeno. Katalonci so se nadejali prodaje Ousmaneja Dembeleja, a se je Francoz zahvalil prav vsem ponudbam. To je presenetilo predsednika Joana Laporto, ki je namignil, da Dembele do konca sezone ne bo več oblekel dresa Barcelono. Pred nepričakovano težavo pa se je znašel trener Xavi Hernandez, saj bo lahko za evropske tekme računal le na tri od štirih zimskih novincev. Enega bo tako prisiljen črtati s seznama.

Francoski napadalec Ousmane Dembele se zaradi številnih poškodb in predstav, s katerimi ni upravičil ogromnega zneska, katerega so zanj Katalonci plačali Borussii Dortmund (140 milijonov evrov), ni kaj prida prikupil navijačem Barcelone. Od njega so pričakovali več. Konec sezone mu bo potekla pogodba. Katalonski klub je želel z njim podaljšati sodelovanje, a z 24-letnim Francozom ni našel skupnega jezika. Še več, Dembele je zadnji dan prestopnega roka pustil na cedilu vodstvo kluba, ki je pričakovalo, da bo prestopil drugam in s tem vsaj malce olajšal načeto finančno stanje zadolženega katalonskega velikana.

Laporta: To ni dobro za nikogar

Joan Laporta je prepričan, da Dembele že ve, kje bo nadaljeval kariero. Foto: Guliverimage ''Ponudili smo mu podaljšanje pogodbe. Ponudba je bilo izdatna, a ga ni zadovoljila. Hotel je še več. Predstavili smo mu tudi nekaj ponudb, da bi zapustil klub. Zadnjo je poslal angleški klub, a jo je zavrnil. To ni dobro za nikogar. Ne zanj, ne za klub. Moje mnenje je, da je že sklenil dogovor z drugim klubom,'' je prvi mož Barcelone Joan Laporta prepričan, kako se je francoski zvezdnik že pogodil z novim delodajalcem, h kateremu se bo lahko po koncu sezone, ko mu poteče pogodba z Barcelono, preselil brezplačno. Barcelona bo v tem primeru ostala brez odškodnine.

Zato je hotela v tem zimskem prestopnem roku prodati napadalca in iztržiti vsaj 20 milijonov evrov. Tudi to ji ni uspelo. Razočaranje je ogromno, saj mu bo morala do konca junija plačevati njegove izjemno visoke prihodke. To bo še dodaten udarec za že tako zadolžen klub, Dembele pa kot kaže, v karieri ne bo več oblekel dresa Barcelone.

Trener Barcelone Xavi Hernandez na evropskih tekmah ne bo mogel računati na vse štiri zimske novince. Foto: Guliverimage

Trener Xavi Hernandez se je medtem pred evropskimi spopadi, Barcelona bo po dolgih letih igrala v izločilnem delu evropske lige, znašel pred težavo. Po pravilih Evropske nogometne zveze (Uefa) lahko na seznam kandidatov za tekmi z Napolijem uvrstili največ tri zimske novince. Barcelona ima štiri. To so izkušeni Brazilec Dani Alves, španski napadalec Ferran Torres, krilni napadalec Adama Traore in pa Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang, ki bo javnosti kot nov napadalec Barcelone predstavlja v bližnji prihodnosti. Nekdanji kapetan Arsenala ni igral tekem že skoraj dva meseca, zato je poln motivacije, da bi v dresu Barcelone pokazal svetu, kako še ni pozabil z doseganjem zadetkov.