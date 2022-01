Aluminij pripeljal mlado hrvaško moč

Trener Aluminija Oskar Drobne bo skušal težavo slabe učinkovitosti napada, ki je pestila Kidričane v jesenskem delu 1. SNL, odpraviti s pomočjo mladega hrvaškega napadalca. 19-letni Luka Branšteter bo okrepil konkurenco v napadu. Kariero je začel pri hrvaškem nižjeligašu NK Graničar Županja, od koder ga je nogometna pot najprej vodila v Cibalio iz Vinkovcev, nato pa k Osijeku, kjer je igral kot kadet, mladinec, nazadnje pa je bil član druge ekipe NK Osijek. Za njo je zbral 20 nastopov, dosegel štiri zadetke, za prvo ekipo Osijeka pa vknjižil en nastop.

Branšteter je v mlajših starostnih kategorijah do 15, 16 in 17 let nosil hrvaški dres, pri Aluminiju pa želi narediti korak naprej v svoji karieri: "Takoj, ko sem dobil priložnost, da se preizkusim in zaigram za Aluminij, sem se brez oklevanja odločil za odhod v Kidričevo. V Kidričevo sem prišel, da skušam pomagati ekipi, sem napadalec, zato se zavedam, da za mene štejejo samo goli. Na treningih se moram izkazati, si izboriti mesto v ekipi, nato pa je vse na meni, da na tekmah zabijam, s tem pomagam ekipo k njenim ciljem. Jasno mi je kakšen klub je Aluminij in menim, da bom tukaj imel lepo priložnost, da se kot mlad napadalec dokažem, ter skupaj s svojimi novimi soigralci naredim vse, da bo klub tudi v prihodnje igral na najvišjem nivoju," je po prihodu v Slovenijo dejal hrvaški najstnik.