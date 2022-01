Kous podaljšal, pri Muri nov vratar

Državni nogometni prvaki so danes poskrbeli za dve kadrovski okrepitvi v ekipi pred nadaljevanjem sezone. Kot so sporočili pri Muri, je pogodbo podaljšal Žiga Kous, ki ostaja član moštva do leta 2025, novinec pa je hrvaški vratar Marin Ljubić.

Slednji je v Slovenijo prišel kot član turškega Istanbulsporja, pred tem je igral za Hajduk. Do konca sezone bo za črno-bele igral kot posojen igralec, pozneje pa lahko v Murski Soboti odkupijo njegovo pogodbo.

Kous pa je danes podpisal novo, dolgoročno pogodbo z Muro, ki ga zdaj veže do maja 2025. Kous je za Muro doslej zbral že 223 nastopov in je na klubski lestvici na četrtem mestu, več nastopov so zbrali le Adamo Baranja, Matic Maruško in Franc Cifer.

"Zelo vesel sem, da so se v klubu odločili, da mi ponudijo dolgoročno pogodbo. Z veseljem sem jo sprejel in verjamem, da bom povrnil zaupanje kluba. Res je, da so obstajale tudi ponudbe iz tujine, ampak na koncu sem se odločil, da ostanem v klubu, ki mi je kot nogometašu omogočil vse in kjer sem pomagal spisati največje uspehe v zgodovini. Verjamem, da lahko te uspehe tudi ponovimo," je za spletno stran kluba dejal Kous.

Preberite še: