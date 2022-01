Nenavadna tekma Mure v Turčiji, na kateri se je pošteno zaiskrilo

Po Mariboru in Celju je zadnji dvoboj pred vrnitvijo iz Turčije v domovino odigrala še Mura. Proti bolgarskemu prvoligašu Slavii, s katero se bodo v prvenstvu srečevali donedavni pomembni členi Mure (trener Ante Šimundža, pomočnik trenerja Damjan Ošlaj in nogometaš Žan Karničnik) in branili barve vodilnega Ludogorca, so črno-beli izgubili z 2:3. Zanimivo, vseh pet zadetkov je bilo doseženih že v uvodnih 20 minutah. Mura je dvakrat izenačila. Na 1:1 je po natančnem strelu z glavo izenačil Kai Cipot (predložek je prispeval Luka Bobičanec), na 2:2 pa je po grobi napaki obrambe Slavie, ki je mlademu slovenskemu reprezentantu darovala žogo na robu kazenskega prostora, izenačil Tomi Horvat. Slavia je v 20. minuti z bele točke, strelec je bil Ivan Minčev, postavil končni rezultat.

Za Muro so dvoboj začeli Zalokar, K. Cipot, Gorenc, Pucko, Kous, Maruško, Lorbek, Horvat, Šturm, Bobičanec in Mulahusejnović. V drugem polčasu sta zaradi prekrškov nad Francozom Kemelhom Ngueno prejela rdeča kartona Nardin Mulahusejnović in pa Miha Kompan Breznik, a je Mura po vnaprejšnjem dogovoru obeh strokovnih vodstev lahko nadaljevala srečanje z 11 igralci. Črno-beli so v drugem polčasu zatresli okvir vrat, v izdihljajih srečanja, po prekršku Nguene nad Samsondinom Ourom, pa se je pošteno zaiskrilo. Za trenutek se je vnel splošen pretep, a se je vroča situacija vendarle kmalu umirila.

Mura se bo v zadnjem pripravljalnem srečanju pred začetkom spomladanskega dela, že 9. februarja jo čaka zaostala tekma v Stožicah z Olimpijo, 4. februarja pomerila še z graškim Sturmom. Takrat bo imel Damir Čontala novo priložnost, da dočaka prvo zmago kot trener Mure. Črno-beli so poleg Tabora še edini slovenski prvoligaški klub, ki v tem koledarskem letu še ni zmagal. Po drugi strani so Celjani, ki so se podobno kot Mura skoraj dva tedna pripravljali v Turčiji, še edini, ki so neporaženi.

Maribor

Koper

Olimpija

Mura

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo - Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo - Wolfsberger AC (Avt/1)/odpovedana 28. 1. Bravo : Aluminij (Slo/1) 1:0 Maružin 5. 2. Bravo - Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 29. 1. Celje : Torpedo Moskva (Rus/2) 1:1 Vrbanec 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 Bongongui, Mory 28. 1. Tabor : Austria Celovec (Avt/1) 2:2 Stančič, Bongongui 1. 2. Tabor - Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 28. 1. Aluminij : Bravo (Slo/1) 0:1 / 29. 1. Aluminij : Drava Ptuj (Slo/2) 7:1 Kidrič 2, Martić 2, Bizjak, Brest, Kadrić 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

Radomlje