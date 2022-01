V nedeljo so pripravljalne tekme odigrali trije slovenski prvoligaški klubi. Jesenski prvak Maribor se je prvič predstavil v letu 2022 in premagal kranjski Triglav s 4:0, kar tri zadetke je prispeval 19-letni napadalec Žan Vipotnik. Jesenski podprvak Koper je v Rovinju izgubil proti zagrebškemu Dinamu z 2:4, Celjani pa so v gosteh ugnali hrvaškega drugoligaša iz Varaždina. Celjane je prvič po sedmih letih vodil Simon Rožman.

Mariborčani so pod vodstvom Radovana Karanovića, ki mu bo po novem pomagal tudi nekdanji slovenski reprezentant Željko Filipović, v uvodnem nastopu v letu 2022 visoko odpravili kranjski Triglav. Gorenjci so jesenski drugoligaški podprvaki, za njih nastopa tudi nekdanji as Maribora Dare Vršič. V prvem polčasu so se na igrišču z umetno travnato podlago v Ljudskem vrtu dobro upirali vijolicam. Prvi polčas, v katerem je Maribor zaigral s postavo Jug, Milec, Mitrović, Uskoković, Sikošek, Makoumbou, Antolin, Sellouki, Alvir, Šturm in Mudrinski, se je končal brez zadetkov (0:0).

V nadaljevanju so Mariborčani zaigrali bolje v napadu, mladi napadalec Žan Vipotnik je dosegel kar tri zadetke, enega pa je prav po podaji Vipotnika prispeval Danijel Šturm. Vipotnik je tako postal prvi nogometaš, ki je na pripravljalnem srečanju v dresu slovenskega prvoligaša dosegel tri zadetke.

V drugem polčasu so za gostitelje nastopili Bergsen, Mutavčić, Watson, Uskoković, Lorber, Makoumbou, Gorenak, Sellouki, Šturm (od 75. Tavares), Sirk in Vipotnik. Tako je v dresu Maribora debitiral Šved Max Watson. Zaradi poškodb ali vadbe po individualnem programu v procesu okrevanja so manjkali Repas, Žugelj, Kronaveter, Koderman, Pihler, Maher, Kotnik in Klampfer.

Dinamo po Olimpiji ugnal še Koper

Trener Kopra Zoran Zeljković je z izbranci izgubil proti zagrebškemu Dinamu. Foto: Ana Kovač Serijski hrvaški prvak Dinamo Zagreb je po Olimpiji na pripravah v Rovinju premagal še Koper. Modri iz hrvaške prestolnice so zmagali s 4:2.

Koprčani, ki so obračun začeli z enajsterico Adam, Bručić. Rajčević, Žužek, Vošnjak, Đira, Guberac, Jašaragić, Oštrek, Parris in Colley, so po prvem polčasu zaostajali z 1:2, nato pa je Dinamo imel prednost do konca srečanja, v drugem polčasu so za kanarčke nastopili še Karajbić, Novoselec, Vešner Tičić, Rudonja, Grudina, Bešir, Krajinović, Osuji, Izata, Cukjati in Kubala, podvojil.

Za Koprčane sta v polno zadela Lamin Colley (11. minuta) in Čeh Kubala, ki je na preizkušnji pri koprskem klubu. Zaradi zdravstvenih težav so manjkali Barišić, Palčić, Jelić Balta in Golubović. Zagrebški Dinamo se bo med tednom v Rovinju pomeril še z Domžalami.

Rožman prvič po skoraj sedmih letih

Celjani so prvo tekmo v letu 2022 odigrali v Varaždinu, kjer so premagali istoimenskega hrvaškega drugoligaša z 2:1. Prvič po skoraj sedmih letih je Celjane vodil Simon Rožman.

Na prvem pripravljalnem obračunu do zmage v Varaždinu! 👑💪



Za zmago z 2:1 sta zadela David Zec in Stian Džumhur. ⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/qRYYIwyvFx — NK Celje (@NKCelje) January 16, 2022

Začetno enajsterico so sestavljali Jurhar, Brecl, Zec, Vuklišević, Marandici, Vrbanec, Janjičić (v 12. minuti je moral zaradi poškodbe glave zapustiti igrišče, vstopil je Mayeuski), Kerin, Božić, Begić in T. Panić. Celjani so povedli v 42. minuti prek Davida Zeca, drugi polčas pa so slovenski prvaki iz sezone 2019/20 začeli v postavi Rozman, Terry, Zaletel, Flis, Marandici, Mayeuski, Kantužer, Kuzmanović, Džumhur, V. Panić in Sokler. Mrežo Varaždina je zatresel še Stian Džumhur.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8. 1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16. 1. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:4 Colley, Kubala 22. 1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23. 1. turnir v Dekanih ? 29. 1. turnir v Dekanih ? 30. 1. turnir v Dekanih ? 5. 2. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15. 1. Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 / 22. 1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25. 1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29. 1. Olimpija – Austria Celovec (Avt/1) 2. 2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22. 1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12. 1. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 Jakupović 2, Zogović 15. 1. Domžale : Budafoki (Mad/2) 2:2 Georgijević, Vuk 19. 1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20. 1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26. 1. ? 28. 1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4. 2. ? 5. 2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić

Radomlje