Domžale ugnale hrvaškega velikana, remi pomlajenega Brava

V sredo sta se na Hrvaškem predstavila dva slovenska prvoligaška kluba, ki se na spomladanski del pripravljata v Umagu. Domžalčani so s 3:2 premagali Rijeko, za katero sta zaigrala tudi slovenska reprezentanta, nekdanja člana rumene družine Haris Vučkić in Adam Gnezda Čerin. Junaka srečanja sta postala dvakratni strelec za rumene Arnel Jakupović ter vratar Klemen Mihelak, ki je v izdihljajih srečanja ubranil strel z bele točke. Bravo, za katerega je nastopilo sedem mladincev, je remiziral z madžarskim drugoligašem. Dvoboj med Muro in Kapfenbergom je odpadel.

Domžalčani so v uvodni pripravljalni tekmi v letu 2022 premagali uglednega tekmeca, hrvaškega velikana Rijeko. V polno sta zadela dvakratni strelec Arnel Jakupović ter strelec zmagovitega zadetka, 20-letni Srb Jovan Zogović. V 87. minuti so Rečani izvedli kazenski udarec, a se je med vratnicama Domžal izkazal Klemen Mihelak in poskrbel, da je ostalo pri vodstvu dvakratnih slovenskih prvakov. Trener Domžal Dejan Djuranović je poslal v ogenj 21 igralcev.

“Bili smo enakovreden, če ne celo boljši nasprotnik. Znašli smo se v zaostanku, toda hitro odgovorili in mislim, da tudi zasluženo zmagali. Pri penalu sem že pred strelom izbral smer in z nekaj sreče mi je uspelo.“



Za Domžalčane so od prve minute igrali Mihelak, Dobrovoljc, Ja. Pišek, Jovičević, Hodžić, Šoštarič Karić, Perc, Alić, Jo. Pišek, Vuk in Jakupović, v nadaljevanju pa so priložnost dočakali še Jurilj, Dajčman, Elijah Chukwu, Martinović, Gorenc Stanković, Strajnar, Žavbi, Ilenič, Husmani in Zogović. Kapetan Senijad Ibričić, ki se bo po koncu sezone poslovil od zelenic, zaradi bolečin v vratu ni nastopil. Pri Rijeki je Adam Gnezda Čerin odigral prvi polčas, Haris Vučkić pa 62 minut.

Za Šiškarje zaigralo tudi sedem mladincev

Na pripravah v Umagu se nahaja tudi Bravo. V sredo je remiziral proti madžarskemu drugoligaškemu klubu Budafoki. Trener Dejan Grabić, ki zaradi bolezni ne more računati na sedem igralcev, je na uvodni pripravljalni tekmi namenil priložnost tudi sedmim igralcem iz mladinskega pogona.

🟡🔵 1. pripravljalna tekma v 2022 je za nami.



⚔️ Bravo 1:1 Budafoki



Za končni rezultat je v 74’ gol zadel mladi Kristjan Trdin.



Priložnost za dokazovanje so danes dobili številni mladi igralci iz Nogometne šole Bravo, ki že trkajo na vrata članske ekipe. pic.twitter.com/LBAKkBkIfx — NK Bravo (@NKBravo) January 12, 2022

Zaigrali so Gal Puconja, Gašper Vodeb, Beno Selan, Dario Sivonjić, Jan Rovšek, Rino Rahmanović in Kristjan Trdin, ki je v 74. minuti poskrbel za edini zadetek ljubljanskega prvoligaša.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 15.1. Maribor – Triglav Kranj (Slo/2) 22.1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25.1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26.1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29.1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5.2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8.1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16.1. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 22.1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23.1. turnir v Dekanih ? 29.1. turnir v Dekanih ? 30.1. turnir v Dekanih ? 5.2. Koper - Primorje (Slo/2)?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11.1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15.1. Olimpija – Osijek (Hrv/1) 22.1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25.1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29.1. Olimpija – Austria Celovec (Avt/1) 2.2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12.1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15.1. Mura – Nafta (Slo/2) 22.1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26.1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30.1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4.2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12.1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15.1. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 19.1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22.1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27.1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5.2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12.1. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 Jakupović 2, Zogović 15.1. Domžale – Budafoki (Mad/2) 19.1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20.1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26.1. ? 28.1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4.2. ? 5.2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16.1. Varaždin (Hrv/2) – Celje 22.1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25.1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28.1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5.2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15.1. Tabor – Dekani (Slo/2) 22.1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26.1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28.1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1.2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5.2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8.1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14.1. Gorica (Slo/2) - Aluminij

Radomlje