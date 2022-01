Olimpija nemočna proti Hrvatom, Mura prvič po letu 2017 brez Šimundže

Slovenski prvoligaški klubi se pripravljajo na spomladanski del sezone. Prvak Mura je v soboto odigral prvo tekmo v letu 2022, novi trener Damir Čontala pa je debitiral z remijem proti Nafti (2:2). Olimpija je bila nemočna proti Osijeku (0:3), Bravo proti Rijeki (0:3), manj uspešen izkupiček proti hrvaškim klubom pa so v petek proti Gorici dopolnile Radomlje (0:4). Domžale so remizirale proti madžarskemu drugoligašu Budafokiju (2:2), Aluminij je dobil prvi polčas, a nato izgubil proti jesenskemu prvaku 2. SNL Gorici (1:2), Tabor pa je remiziral v Dekanih (1:1).

Jesenski prvak Maribor se bo prvič v tem letu predstavil v nedeljo proti kranjskemu Triglavu, branilec naslova Mura pa je v novo leto vstopil proti sosedom iz Lendave. Prekmurski obračun v Murski Soboti se je končal brez zmagovalca (2:2). Na klopi črno-belih je debitiral trener Damir Čontala, ki je nasledil izjemno uspešnega Anteja Šimundžo (po novem Ludogorec).

𝐊𝐨𝐧𝐞𝐜 𝐩𝐫𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐤𝐦𝐞



NŠ Mura - Nafta 2:2 (1:1)



Strelca za Muraše sta bila Nardin Mulahusejnović in Niko Kasalo.



© Foto: https://t.co/cCNJm15ulW#čarnobejli #mismomura pic.twitter.com/pjC7T0gW5L — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 15, 2022

Mura je začela dvoboj z enajsterico Zalokar, K. Cipot, Karamarko, Ščernjavič, Beganović, Lorbek, Kozar, Bobičanec, Kompan Breznik, Mulahusejnović in Lotrič, v drugem delu pa so dobili priložnost Gyergyek, Bagola, Gorenc, Pucko, Nerguti, Kous, Šturm, Horvat, Ouro, T. Cipot in Kasalo. Za Muro sta zadela v polno Nardin Mulahusejnović in komaj 16-letni klubski up Niko Kasalo.

Bohar zatresel mrežo Olimpije

Damjan Bohar, ki je zatresel mrežo Olimpije, in nekdanji zmaj Mario Jurčević sta odigrala prvi polčas, nato pa je njun trener Nenad Bjelica v nadaljevanju srečanja poslal v ogenj novo enajsterico. Foto: Osebni arhiv Ljubljanska Olimpija se mudi na pripravah na Hrvaškem, po zagrebškem Dinamu (0:2) pa se je namerila na še enega hrvaškega velikana. Pomerila se je z Osijekom, nekdanjim klubom trenerja zmajev Dina Skenderja (in njegovega brata, tehničnega direktorja Olimpije Marina Skenderja) ter zimske okrepitve Marina Pilja, ter ostala praznih rok. Slavonci so nadigrali Ljubljančane. Zmagali so s 3:0, si priigrali bistveno več priložnosti, že po 17 minutah pa so vodili z 2:0. Prvi zadetek za Osijek je dosegel slovenski reprezentant Damjan Bohar z bele točke, proti zmajem je zaigral tudi nekdanji branilec Olimpije Mario Jurčević.

Olimpija je še drugič zapored v letu 2022 izgubila brez doseženega zadetka. Dvoboj je začela v postavi Banić, Boakye, Milović, Ratnik, Pavlović, Kapun, Pilj, Mudražija, Ziljkić, Sešlar in Nukić, v drugem polčasu pa so dobili priložnost še Vidovšek, Andrejašič, Delamea Mlinar, Korun, Fink, Gavrić, Špehar, Baskera, Kurež, Aldair in Tall. Srbski branilec Đorđe Crnomarković ni nastopil iz preventivnih razlogov (bolečine v mišici), na seznamu poškodovanih pa je Tomislav Tomić (stegenska mišica).

Rijeka boljša od Šiškarjev

Visoko je proti hrvaškemu tekmecu izgubil tudi drugi ljubljanski prvoligaš. Bravo je izgubil proti Rijeki, za katero je nastopil tudi Adam Gnezda Čerin, Haris Vulkić pa je dvoboj zaradi lažje poškodbe preskočil, z 0:3. Šiškarji so v postavi Fink, Trontelj, Križan, Ramić, Španring, G. Trdin, Nsana, Kancilija, Bajde, Gradišar in Šme dobro začeli dvoboj, nekajkrat zapretili reškemu moštvu, nato pa se je začela tresti mreža Gala Lubeja Finka. Med 36. in 47. minuto je dosegla tri zadetke, končni rezultat je postavil nekdanji napadalec Olimpije Issah Abass, ki je v 86. minuti zapravil še 11-metrovko. Njegovo namero je prebral Matija Orbanić, ki je v drugem polčasu prejel priložnost podobno kot Vodeb, K.Trdin, Sivonjić, Rahmanović, Kirm in Selan.

🎥 | Georgijević v prvem, Vuk je obrambo Budafokija premagal v drugem polčasu. Tukaj so naj trenutki z druge pripravljalne tekme v letošnjem letu.#ZimskePriprave2022 #Umaghttps://t.co/VxDEsgpuln — NK Domžale (@NKDomzale) January 15, 2022

Domžalčani so v Umagu remiziral proti madžarskemu drugoligašu Budafokiju (2:2). Za rumeno družino sta zadela v polno Dejan Georgijević (proti Rijeki je manjkal) in Slobodan Vuk. Prvič letos je nastopil kapetan Senijad Ibričić. Od prve minute so igrali Mihelak, Šoštarič Karić, Dobrovoljc, Martinović, Strajnar, Ilenič, Husmani, Jurilj, Ibričić, Jakupović in Georgijević. V drugem polčasu so zaigrali Jovićević, Hodžić, Markuš, Podlogar, Dajčman, Elijah Chukwu, Gorenc Stanković, Perc, Alić, Vuk ter Janez in Jošt Pišek.

Tabor iz Sežane je prvo tekmo v tem letu odigral v Dekanih in remiziral s slovenskim drugoligašem. Kraševce je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Dino Stančič. Aluminij je v petek v Novi Gorici povedel z zadetkom Harisa Kadrića, a so vrtnice poskrbele za preobrat (2:1), zadnjeuvrščene Radomlje pa so proti hrvaški Gorici prikazale dva različna polčasa. V prvem so bile nevarnejše, prek Ivana Šarića zapravile 11-metrovko, v drugem, ko so zaigrale s številnimi mlajšimi igralci, pa prejele kar štiri zadetke.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16.1. Maribor – Triglav Kranj (Slo/2) 22.1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25.1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26.1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29.1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5.2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8.1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16.1. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 22.1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23.1. turnir v Dekanih ? 29.1. turnir v Dekanih ? 30.1. turnir v Dekanih ? 5.2. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11.1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15.1. Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 / 22.1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25.1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29.1. Olimpija – Austria Celovec (Avt/1) 2.2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12.1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15.1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22.1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26.1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30.1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4.2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12.1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15.1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19.1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22.1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27.1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5.2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12.1. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 Jakupović 2, Zogović 15.1. Domžale : Budafoki (Mad/2) 2:2 Georgijević, Vuk 19.1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20.1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26.1. ? 28.1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4.2. ? 5.2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16.1. Varaždin (Hrv/2) – Celje 22.1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25.1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28.1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5.2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15.1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22.1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26.1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28.1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1.2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5.2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8.1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14.1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić

Radomlje