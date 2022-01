Igralci in vodstvo nogometnih državnih prvakov Mure so Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica predali denar za pomoč ljudem, ki so v stiski.

Donacijo, ki so jo zbrali nogometaši, upravni odbor in zaposleni v klubu NŠ Mura, je predsedniku EHO-Podpornice predal kapetan Alen Kozar. "Ljudje se težko prebijejo skozi mesec, zato pomagamo tudi mi." Povezanost nogometa in vere je v Murski Soboti sicer zelo močna in tako tamkajšnja Evangeličanska cerkev vsaj enkrat na leto pripravlja tudi posebna črnobela bogoslužja, na katerih v cerkvi pojejo tudi navijaške napeve.

"V imenu EHO-podpornice, predvsem pa naših uporabnikov, se iskreno zahvaljujemo NŠ Mura za donacijo finančnih sredstev. Te bomo namenili za pomoč mladim družinam oziroma otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. V okviru socialnega programa pomoči mladim družinam pomagamo pri plačilu položnic, nabavi šolskih potrebščin ter tudi pri plačilu šolskih obveznosti in izvenšolskih dejavnosti," je ob tem povedal predsednik EHO-Podpornice Peter Andrejčák.