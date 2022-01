Karničnik bo znova združil moči s Šimundžo

Karničnik je bil član Mure od sezone 2017/18, ko se je pred začetkom sezone v drugi slovenski nogometni ligi v Muro preselil iz B-ekipe Maribora. Če bo v četrtek uspešno prestal zdravniški pregled, bo postal član Ludogorca, kamor je pred kratkim odšel Šimundža.

"V tem trenutku težko rečem kaj drugega kot enostavno hvala za vse trenutke, ki sem jih preživel v Murski Soboti. Zahvala predvsem klubu, vsem delavcem in izjemnim navijačem ter Black Gringosom, da ste me v teh štirih letih in pol vzeli za svojega. V tem času smo naredili izjemno zgodbo vse od druge lige, do pokalnega naslova, do naslova državnih prvakov in na koncu do konferenčne lige. Tukaj sem se razvil kot nogometaš, postal reprezentant in bil proglašen za najboljšega igralca lige. Zaradi vseh let, ki sem jih preživel tukaj, me bo nekaj vedno vezalo na Prekmurje. Zaradi tega upam in verjamem, da je to le začasno slovo od čarno-bejlih," je za spletno stran Mure dejal Karničnik.

