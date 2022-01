Elšnik: Plače so zdaj redne, dolgovi ostajajo iz ere Mandarića #video

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je v Ljubljani od januarja 2000. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slaba dva meseca sta minila od operacije aduktorja (dolga pritezalka, mišica stegna, op. a.), kako gre okrevanje?

Počutim se dobro. Sem že v precej normalnem pogonu. Imam še določene omejitve s samo prepono, ampak treniram vsak dan. Mislim, da sem na pravi poti. Kaže dobro. S fanti grem tudi na priprave v Poreč in Umag. Mislim, da bom tam dobro izkoristil čas, da se pozdravim. Zaenkrat je vse pozitivno.

Kako realen je povratek na tekme v mesecu marcu?

Marec je kar realna slika, realen termin. Če bo kaj prej, bo samo plus. Verjamem, da bi si klub in trener želela, da pridem čim prej. Če bi se dalo, že februarja za derbi. Ampak sproti bomo ocenjevali, v kakšnem stanju sem. Ne splača se prehitevati, da ne bi imel potem spet dodatnih težav. Ko bom v optimalnem stanju, se bom vrnil in pomagal ekipi do konca sezone.

Bil je mladinski reprezentant, od lani je tudi med Kekovimi izbranci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V letu 2021 ste si priborili tudi vpoklic v člansko reprezentanco, a poškodba se je zgodila prav na reprezentančni akciji.

Ja, to se je zgodilo na reprezentančni akciji. Na zadnjem treningu pred zadnjo tekmo proti Cipru. Res zadnja minuta treninga. A to je sestavni del športa. Nimaš kaj. Reprezentanca mi je dosti dala. Zadnja dva zbora sem bil zraven. Cilj je, da se vrnem čim prej in da bom spet vpoklican v reprezentanco.

Slovenski nogometaši imajo v zadnjih letih pri Olimpiji veliko smole s poškodbami. Pred vami že Nik Kapun, Nejc Vidmar, Vitja Valenčič, Antonio Delamea Mlinar ...

Ja, res je. Ali je to nesreča, ne vem. Jaz samo vem, da sem imel s tem težave že kar nekaj časa, že prej v Olimpiji. Res moraš delati na sebi. Moraš vlagati v sebe. To je naše orožje. S tem delamo. Treba je skrbeti za telo. To se pozna na starejša leta. Če gledaš profesionalce, ki v sebe vlagajo milijone, lahko na tej ravni igrajo pri 37 letih. Upam, da se bo to zdaj končalo, da bom od Slovencev pri Olimpiji jaz zadnji s temi težavami.

Z dvema odigranima tekmama manj imate osem točk manj od vodilnega Maribora. Pred vami je še 18 tekem, a že prvi dve februarja bosta zelo pomembni.

Prvi dve koli, takoj dve močni tekmi, Mura in Maribor. Vemo, da imamo par tekem zaostanka, in zelo je pomembno, da ti dve tekmi osvojimo, da se približamo Mariboru. Ker bi se v primeru poraza odlepili že na res lepo število točk. S tega vidika so tudi v klubu izbirali nasprotnike pripravljenih tekem, tako da imamo Osijek in Dinamo hitro na sporedu. Dve težki tekmi. Ker nas dve težki tekmi nato čakata tudi v sezoni. Nima smisla, da bi igrali proti slabšim nasprotnikom in bi se nam vse zdelo lahko. Ta del priprav bo za nas res pomemben, da bomo lahko v optimalnem stanju za prvi tekmi.

To sezono je za Olimpijo odigral 13 tekem. Gola še ni dal. Zadnjič je igral 12. novembra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vam jih bo gotovo težko gledati s tribune?

Hvala bogu se v našem sistemu pomeriš štirikrat, tako da me še čakata dve srečanji z Muro in še ena z Mariborom. Tako da letošnji obračun z njimi z moje strani še ni zaključen.

V vodilnem Mariboru pravijo, da kot glavnega izzivalca vidijo Koper. Vaše mnenje?

Koper je zagotovo visoko. V prvem delu so presenetili vse. Težko bi izpostavil glavnega favorita. Liga je precej odprta, zanimiva. Tukaj so tri, štiri ekipe, ki se bodo borile za prvaka. Konstantnost bo tista, ki bo odločila. Mura spomladi ne bo več imela evropskih tekem in se bodo lahko bolj osredotočili na prvenstvo. Tako da pričakujem, da se bodo tudi oni dvignili in potem bomo tukaj res izenačene štiri ekipe. Vsak pa z vsakim igra še dostikrat, tako da mislim, da je še vse odprto. Jaz pa si res želim in upam, da mi bo končno uspelo dvigniti ta pokal z Olimpijo.

Maribor torej Olimpije ne sme odpisati?

Ne, zagotovo ne sme. Že v preteklosti je bilo dostikrat tako, da so imeli oni kdaj prednost, pa se je potem na derbiju hitro obrnilo. Še dve srečanji imamo z njim. Če mi zmagamo, je to šest pik in smo takoj zraven. Vemo, koliko je bilo težav v prejšnjih letih, in ko se je zdelo, da je Olimpija v težavah in so v mariborskem taboru imeli upanje, da je čas, da premagajo Olimpijo, smo jih potem na teh derbijih vedno presenetili in zmagali. Jaz na njihovem mestu ne bi kar odpisal Olimpije.

Kljub poškodbi bo s soigralci odpotoval na priprave v hrvaško Istro. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Od sredine jesenskega dela prvenstva imate novo vodstvo, novega predsednika, športnega in tehničnega direktorja. Imate občutek, da bo zdaj v klubu več stabilnosti, sploh na mestu trenerja?

Mislim, da bo tako. Cilji in načrti kluba so takšni. Tudi nam igralcem so predstavili dosti stvari. Slika izgleda res lepo. Nekako tako bi klubi morali biti organizirani. Je pa potreben čas, kot tudi oni sami poudarjajo. Z ekipnega vidika želijo čim več stvari urediti za nas, da nam bo čim lažje, čim boljše. Gre v pravo smer. Jaz verjamem, da je to prava pot. Treba je imeti zaupanje, oni v nas, mi v njih. Pa tudi sama javnost, navijači. Verjamem, da je težko. Smo v negotovih časih, ne vedo, kaj pričakovati. Z dobrim delom bodo prišli rezultati in verjamem, da bomo z rezultati prepričali publiko in navijače, da bodo spet verjeli v to zgodbo, verjeli v svojo Olimpijo. Cilj pa je za vse enak: vsi hočemo videti Olimpijo na vrhu. Sanje pa, itak, da bi enkrat zaigrali v Evropi.



Koliko ste imeli priložnost spoznati novega predsednika Adama Deliusa? Njegov predhodnik Milan Mandarić vas je kar pogosto obiskal na treningu, v slačilnici.

Imeli smo nekaj sestankov na začetku, ko je šla predaja z Mandaričem v tek. Ko so se podpisovali zadnji dokumenti, smo se nekajkrat videli in pogovorili. Ni pa on dosti vpleten v samo ekipo, kot je bilo to prej. Je dosti distanciran in ima druge ljudi, da delajo na teh položajih. On pa izhaja iz nemškega okolja, bolj pozna delovanje njihovih klubov in bo temu skušal približati Olimpijo. Vemo, kako je to v Nemčiji. Tam plače ne zamujajo, vse je urejeno, kot mora biti. Dobil sem občutek, da bo on to poskušal doseči tukaj. To je samo dobro za klub.

Je bilo veliko zamujanja z izplačili honorarjev?

Je bilo, ja. Če bi rekel, da ni bilo, bi lagal. Celo zadnje leto, ne samo zadnjih nekaj mesecev. A mislim, da imajo v času korone vsi klubi finančne težave. Ko slišim še zgodbe kolegov, igralcev iz drugih klubov, so še v dosti hujših položajih kot mi. Plača je zamujala po dva tedna, mesec dni. Vsi vemo, da je v drugih klubih še slabša situacija. Ni prav, da se nekomu dolguje denar. Jaz bi si želel, da bi bili vsi klubi v Sloveniji tako organizirani in finančno močni, da bi res lahko podprli pogodbe, ki jih imajo, in ne bi zamujali z izplačili. Ker gre tukaj za nekoliko podlo igro klubov do določenih igralcev, ki pa jih jaz kot eden izmed njih zagovarjam. Določene stvari, ki se počnejo, niso poštene. Je pa treba razumeti tudi same klube in pa sponzorje, saj trenutni finančni vložki niso isti, kot so bili mogoče pred petimi leti. Upam le, da se bo ekonomska kriza v času korone čim prej končala in bo šport spet zacvetel v polni luči.

Vam torej Olimpija še kaj dolguje?

Nova uprava je vse uredila. Kar nam je klub dolžan, je še vse iz ere Mandarića. To se še čaka in je v zraku. A nam je zagotovljeno, da bomo dobili. Plače pa so zdaj redne.