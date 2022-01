Kuzmič poudarja, da cilj Mure ostaja Evropa. Foto: Grega Valančič/Sportida Po tritedenskih počitnicah so se muraši zbrali v nedeljo na skupni večerji. Podoživeli so leto 2021. "Za Muro je zgodovinsko leto, ki nam je postreglo z obilico uspehov. Državni prvaki smo, uvrstili smo se v skupinski del konferenčne lige, kar bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovini kluba. Teh dogodkov se bomo velikokrat spominjali. Danes je biti muraš zelo zelo velik ponos," je za klubsko spletno stran povedal predsednik Robert Kuzmič. "Tudi v novo leto vstopamo z optimizmom. Pripravili smo dobre temelje, na katerih bomo gradili še naprej. Cilji ostajajo nespremenjeni. Želimo si doseči Evropo."

To je novi Murin trener Damir Čontala. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Z novim leto se začenja tudi novo obdobje za Muro. V tujino je odšel tvorec uspehov glavni trener Ante Šimundža, nasledil ga je Damir Čontala, ki je bil od prejšnje zime že del štaba članske ekipe, pred tem pa je vodil Murin podmladek. "Ante je zame najboljši trener v Sloveniji. Hvala mu, da je bil z nami, da je verjel v ta projekt. Želim mu vse dobro na nadaljnji poti. Mi zdaj nadaljujemo svojo strategijo, vzgajamo igralce in vlagamo v domači kader. Damir si je to priložnost zaslužil. Vanj verjamemo, ga podpiramo. Verjamem, da se bomo skupaj veselili novih uspehov," je o spremembi na klopi povedal Kuzmič.

Čontala: Strahu, negotovosti ni

Čontala je nasledil Šimundžo, ki je Muro povedel do naslova državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ponosen, da je novi trener Mure. Ob povabilu, da to postane, je bil kar nekoliko presenečen. Ob ponedeljkovem prvem srečanju s sedmo silo pred Fazanerijo se je zdelo, da ima 37-letni Damir Čontala še nekaj treme. "Strahu, negotovosti ni. Jaz verjamem v svoje znanje, strokovnost in v znanje, strokovnost vseh svojih sodelavcev, ki sem jih zbral okoli sebe. Verjamem v fante, ki so dokazali, da so eni od najboljših ali pa najboljši v Sloveniji. Mogoče je lažje priti na vrh kot pa na njem ostati. A vem, da so fantje lačni uspeha. Cilji bodo podobni tudi v prihodnje. Z malo sreče se lahko zgodba tudi ponovi." Glavni cilj kluba, kot je dejal že Kuzmič, je uvrstitev v Evropo. "Zaostanek na lestvici je, a je še vse dosegljivo. Mislim, da je ta cilj popolnoma realen in se lahko Mura spet uvrsti v Evropo."

"Ante je trenutno najboljši trener v Sloveniji. Sodelovanje z njim mi je prineslo dodatno znanje in predvsem izkušnje. Imela sva ogromno pogovorov na štiri oči, izmenjav mnenj. Zagotovo bo zame to samo prednost," pa o letu dni dela s svojim predhodnikom Šimundžo pove Čontala. Slišala sta se še ta ponedeljek.

Tudi Kozar presenečen, a: Igralci stojimo za njim

Kapetan Alen Kozar. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Kapetan ekipe Alen Kozar je priznal, da je bil odhod Šimundže sprva pravi šok. "Ne le igralsko, tudi osebno nas je Ante postavil. Predal nam je ogromno znanja. Skupaj smo rasli. Tako on kot mi igralci, ves klub. Vsi igralci se mu iskreno zahvaljujemo. V športu pride do točke, ko se ena zgodba konča. Zdaj nas je prevzel trener Damir, ki nas pozna. Že eno leto je z nami. Pozna posameznike. Tudi igralci se zavedamo, da bo s skupnimi močmi, s skupnim ciljem, s svežo idejo in z novimi zahtevami rezultat prišel."

Kozar meni, da bo temelje igre, ki so jih imeli s Šimundžo, Čontala obdržal. "Poskušali pa bomo biti bolj napadalno usmerjeni." Ob teh kapetanovih besedah smo zastrigli z ušesi. Bo Mura res bolj napadalna, smo vprašali Čontalo. "Vsak trener ima svojo vizijo, neke svoje poglede. Nekaj sprememb bo. Da, zraven spada tudi rahlo napadalnejši nogomet. A ne bo šlo čez noč. To je proces, ki traja. Počasi bomo to uvajali v igro."

V spomladanski del prve lige, ki se začne čez dober mesec, bo Mura vstopa z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom. Ima sicer eno odigrano tekmo manj. "Spomnimo se lanske sezone, ki je bila napeta. Tudi lani smo imeli nekaj zaostanka, pa smo to spomladi nadomestili. Gremo tekmo za tekmo. Prva je v Stožicah," verjame v boljšo pomlad Kozar. V javnosti je sicer nekaj dvomov o tem, ali bo neizkušeni Čontala lahko nadaljeval zgodbo, ki jo je spisal Šimundža. Tudi nogometaši si niso mislili, da jih bo prevzel prav on, priznava kapetan. "Zdaj smo soočeni s tem. Damir se dobro poglablja v sodoben nogomet. Veliko se je naučil tudi od Anteja. In upam, da bomo z njim uspešni. Nekdo je moral stopiti v te velike čevlje. Klub se je odločil za ta korak. Ima podporo kluba. Tudi igralci stojimo za njim. To je najpomembnejše. Pustimo se presenetiti."

Kompan Breznik: Tu bom lahko bolj napredoval

Prenovljeni strokovni štab Mure. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Na prvem treningu so bili še trije novi obrazi. Pomočnika trenerja Čontale bosta Milan Anđelković, ki je nazadnje delal v Olimpiji, in Andrej Kvas, ki je nazadnje vodil drugoligaša Dravo. Damir Ošlaj je odšel skupaj s Šimundžo v Ludogorec. Imajo pa tudi prvo igralsko okrepitev. To je postal Miha Kompan Breznik, ki je podpisal sodelovanje do poletja 2024. Jeseni je v prvi ligi debitiral za Olimpijo, a za ljubljanski klub ni želel podpisati prve profesionalne pogodbe. Muro je prepoznal kot boljšo destinacijo za svoj razvoj.

"Fantje so me dobro sprejeli. Mislim, da je Mura dober klub, lanski državni prvaki, letos se tudi borimo za to. Po mojem mnenju bom tu lahko bolj napredoval," je odločitev za črno-beli dres pojasnil 18-letni Mariborčan. Ni prvi branilec, ki je iz Olimpije prebegnil v Muro. Pred dvema letoma je to storil Jan Gorenc. Pri Olimpiji ni veliko igral, v Murski Soboti je takoj postal nepogrešljiv član prve postave. "Gledal sem tekme Mure. Prišel sem tudi zaradi navijačev. Ker ima klub dobro podporo," je še dejal Kompan Breznik.

Na prvi timski trening so prišli tudi navijači. Bakljada ni manjkala. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Mura pa ne računa več na Marka Brkića in Stanišo Mandića. Na nedeljski večerji je še bil Žan Karničnik, ki pa bo najverjetneje prestopil v tujino. V preteklem letu si je z izvrstnimi igrami v dresu Mure prislužil tudi mesto v slovenski reprezentanci. Čontala o morebitnih odhodih pravi: "Morda bosta eden ali dva. Temu se bomo prilagodili. Tako Mura kot drugi slovenski klubi so odvisni od prodaje svojih najboljših igralcev. To moramo sprejeti." Prva dva tedna bodo trenirali doma, nato 19. januarja odhajajo na priprave v Turčijo.