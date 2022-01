Za Rusa z debelo denarnico ni dvoma: Imamo najboljšega v Sloveniji!

V celjskem klubu se vendarle zavedajo, da se v nogometu ne živi od besed, ampak od dejanj. Generalni direktor Valerij Kolotilo se je moral jeseni večkrat ugrizniti v jezik, ko so ga sodelavci ob neprepričljivih rezultatih opominjali na njegove drzne napovedi, ki se niso uresničile. Rus, ki odreja dinamiko finančnih dejavnosti med prestopnimi roki, je lani po izdatnem nakupu poletnih novincev uvrščal Celjane pri vrhu.

Simon Rožman je že tretji trener NK Celje v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Resničnost je bila boleča. Jesenski polmaraton so prvaki izpred poldrugega leta končali na sedmem mestu, nogometaši, med katerimi prevladujejo mlajši in neizkušeni obrazi, pa so izkusili vodenje dveh različnih strategov. Z Agronom Šaljo niso imeli velikega uspeha, po začetnih podvigih pa se je nato rezultatska krivulja obrnila navzdol tudi Simonu Sešlarju. Nekdanji slovenski reprezentant in legenda celjskega kluba (pa tudi oče zdajšnjega upa ljubljanske Olimpije Svita Sešlarja) po napovedih generalnega direktorja ostaja pri celjskem klubu. Za zdaj se še ne ve, v kakšni vlogi.

O tem bo več govora po vrnitvi z dopusta. Se pa že točno ve, kdaj in kako bodo celjski nogometaši polnili baterije in se skušali čim bolje pripraviti na spomladanski del, kjer želijo ujeti Evropo. Se jim bo izšlo pod vodstvom 38-letnega Simona Rožmana, tretjega trenerja v tej sezoni, katerega ugled je po nedorečenih jesenskih nastopih Maribora utrpel resno škodo?

Vrnitev v Celje po šestih letih

Valerij Kolotilo je komaj čakal, da je lahko celjski klub prvi dan novega leta obelodanil sodelovanje z novim trenerjem. Foto: Grega Valančič/Sportida Kolotilo je o tem prepričan, zanj ni dvoma. ''Simon je najboljši trener v Sloveniji. Čakali smo, da se mu konča pogodba z Mariborom. Dobrodošel domov,'' je ruski vplivnež v vrstah Celja zaželel srčno dobrodošlico povratniku na vroči stolček, kjer je v preteklosti že vodil rumeno-modre. Z njimi je kljub ob neprimerno manjšem proračunu glede na tekmece, zlasti Maribora in Olimpije, vseeno mešal štrene najboljšim. Bil je podprvak, finalist pokala, uveljavil mnoge obetavne nogometaše, ki so pozneje prilezli tudi do članske reprezentance, dlje pa ni šlo. Sledilo je obdobje krize, selitev v Domžale, kjer je znova opozoril nase, tudi v Evropi, osvojil tudi pokalno lovoriko, a znova preveč nihal. Slovo je bilo neizbežno, tudi zaradi stanja izgorelosti.

Pot je nadaljeval v tujini, zelo blizu domovine, kjer je Rijeko popeljal do pokalnega naslova in skupinskega dela lige Europa, a je sodelovanje trajalo le dobro leto. Sledila je vrnitev v domovino, Maribor je projekt preporoda kluba v obdobju racionalnega varčevanja s sredstvi zaupal njemu, a se ni izšlo povsem po načrtih. Vijolice so v zadnjem krogu ostale brez "kante", v tej sezoni pa pod vodstvom mladega Štorovčana bolj jezile kot pa navduševale navijače. Sledilo je slovo, po katerem se je Rožman zavil v molk. Takšen je bil tudi (poslovni) dogovor z Mariborom, ko pa mu je potekla pogodba s 15-kratnimi slovenskimi prvaki, pa so lahko Celjani končno obelodanili ''javno skrivnost'', o kateri so dalj časa žvižgali že vrabci.

Rožman: Razlike v prvenstvu niso prevelike

Predsednik Celja Miloš Rovšnik verjame, da bi lahko Rožman podobno kot pred leti poskrbel za dvig vrednosti mladih igralcev celjskega kluba. Pred leti je v Celju vodil Benjamina Verbiča, Blaža Vrhovca, Gregorja Bajdeta ... Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav je direktor Kolotilo v javnih pogovorih skušal zmesti javnost, ko je poudarjal, da se vodstvo celjskega kluba odloča med številnimi kandidati, se je izbor že davno omejil le ne enega. Na Rožmana, ki prvič po letu 2015 spet vodi celjski klub. ''Vrnil sem se v domače okolje, kar je že razlog za večji motiv. Počutim se udobno in prijetno,'' se mu je v prostorih stadiona Z'dežele, kjer se je v družbi predsednika Miloša Rovšnika in generalnega direktorja Kolotila predstavil javnosti, večkrat na lice prikradel nasmešek.

''To je projekt, v katerem se vidim. Veseli me velika ambicioznost. Klub se je v vseh teh letih izjemno spremenil. Prav na vseh ravneh,'' je prepričan, da lahko s pomočjo tako visoke organizacijske strukture kluba popelje Celjane do uresničitve evropskih sanj. ''Celje želim popeljati v Evropo, nato pa tam tudi nastopiti,'' se Rožman noče zadovoljiti le z igranjem kvalifikacij, ampak iti po stopinjah Maribora in Mure, ki sta že okusila daljšo evropsko jesen. Celjane želi uvrstiti na evropski zemljevid.

Povratnik na vroči celjski stolček je predstavil kar nekaj ciljev. Med drugim si prizadeva, da bi se na tribune stadiona Z'dežele gledalci vrnili v večjem številu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do Evrope se lahko pride na dva različna načina: v prvenstvu ali pa v pokalu. ''Razlike v prvenstvu niso prevelike, možen je skok na lestvici,'' se zaveda, da zaostanek za četrtouvrščenim Bravom znaša ''le'' osem točk. V pokalu čaka Celjane v polfinalu Koper. Ni pa Evropa edini cilj. ''Želimo biti rezultatsko uspešni in vrniti gledalce na stadion,'' se veseli dela z mladimi igralci. ''Mladim želi pomagati pri razvoju, z dobro igro pa se lahko nato doseže tudi dober rezultat. Želim pa tudi igrati atraktivno, za gledalce,'' je prepričan, da je po dokazovanju v tujini dobil še tršo kožo, kar mu je lahko le v pomoč.

Predsednik Rovšnik: Mladim igralcem lahko da dodano vrednost

Slovenski nogometni prostor je priča zanimivemu pojavu. V soboto je Simon Rožman postal novi trener Celja, le dva dni pozneje pa je Ante Šimundža prevzel vodenje serijskega prvaka Ludogorca. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo kluba mu nudi potrebno podporo, predsednik Rovšnik je poudaril, kako je ta najbolj potrebna v obdobju, ko ne gre vse po načrtih. Tako bi se lahko Rožmanu velika želja, da bi čez pol leta, ko se bodo seštevali zmagovalci in poraženci sezone 2021/22, znova predstavil javnosti v isti postavi. Kar se tiče strokovnega vodstva, ni velikih presenečenj.

Njegova desna roka bo znova Aleš Kačičnik, ki ga spremlja že vrsto let, tako je bilo tudi pri Mariboru, kjer se je slovo Rožmana napovedovalo že po presenetljivem odhodu Kačičnika, ki ga je čez noč nasledil Radovan Karanović, ki mu je pozneje uspel pravi podvig, saj je Maribor s pomočjo jeklene obrambe popeljal na vrh lestvice.

Celjani so bili najboljši v sezoni 2019/20, v prejšnji sezoni pa sta sledila padec in krčevit boj za obstanek. Rožman verjame, da bo s Celjem bližje vrhu kot dnu razpredelnice, čeprav bo začel delo na nehvaležnem sedmem mestu, z le tremi točkami prednosti pred Taborom, Aluminijem in Radomljami.

Prvi javni nastop novega trenerja je potekal v klubskih prostorih na stadionu Z'dežele. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ker pa je nogomet zelo nepredvidljiv, ni hotel ponoviti napake ''šefa'' Kolotila ter o pričakovanjih za spomladanski del spregovoril brez pretirane evforije. Zmerno, a tudi v duhu optimizma, kako lahko zadosti večini ciljev. Igrati atraktivno, všečno, z vse bolj dopadljivimi in uigranimi mladimi igralci, hkrati pa naskakovati Evropo. ''Imamo trenerja, ki zmore dati mladim igralcem dodano vrednost,'' razmišlja predsednik Rovšnik, Kolotilo pa dodaja, bi se lahko z Rožmanom pisala dobra zgodba Celja, a bo treba stopati korak za korakom. ''Ima bogate izkušnje, cilji so veliki,'' ostaja trdno prepričan, da bodo Celjani uresničili prvi del načrta in si priigrali evropsko vozovnico.

Celjane bi rad vodil vsaj 10 let

S treningi bo začel v torek, po dveh tednih se bo celjska zasedba odpravila v Turčijo, do začetka spomladanskega dela pa namerava odigrati šest od sedmih prijateljskih tekem. Dovolj za to, da Rožman uresniči prvi načrt. ''Želim dinamično, agresivno, gledljivo ekipo. Manjka ji le nekaj izkušenj,'' bo skušal v zimskem prestopnem roku še malce spremeniti kader.

Predsednik, trener in generalni direktor Celja pred začetkom priprav na spomladanski del − Simon Rožman bo prvi trening vodil v torek (trener vratarjev ostaja Aleksander Šeliga) − ne skrivajo dobre volje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že tako ga doživlja kot zelo perspektivnega, ki bi ob stalnem delu lahko doživel vrhunec čez nekaj let, zato ne čudi njegova želja, da bi ostal na odgovornem položaju še dolgo. S Celjem je resda sklenil enoinpolletno pogodbo, do konca sezone 2022/23, a v šali dodaja, da bi rad ostal trener Celja deset let. Direktor Kolotilo je šaljivo pripomnil, da ne bi imel nič proti ter da je potni list novopečenega trenerja Celja še vedno pri njem. Če ne prej, mu ga bo moral vrniti že sredi meseca, ko se bodo Celjani, podobno kot jesenski (Maribor) in aktualni (Mura) prvaki, odpravili v Turčijo.