Rožman se vrača ob zelenice in vrača se domov

Odkar je po jesenskem delu prve lige postalo jasno, da Simon Sešlar ne bo nadaljeval dela kot glavni trener NK Celje, se je govorilo, da bi to mesto lahko prevzel Simon Rožman. In prvega januarja je prišla potrditev iz knežjega mesta. Rožman je do preteklega septembra vodil Maribor, predtem pa je bil glavni trener Rijeke in Domžal.

Zdaj pa se vrača tja, kjer je začel svojo trenersko pot in že pri vsega 31 letih opozoril nase. S celjsko ekipo se je v svojem prvem mandatu (od aprila 2014 do avgusta 2015) uvrstil v finale slovenskega pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa se zavihtel na drugo mesto. In to z ekipo, v kateri so se kalili številni mladi nogometaši, ki so pozneje pustili močan pečat na evropski nogometni sceni. Rožman se bo kot novi trener Celja predstavil v ponedeljek popoldne. Na novinarski konferenci bosta govorila tudi predsednik kluba Miloš Rovšnik in generalni direktor Valeriy Kolotilo.

Rožman je tako z Domžalami kot Rijeko osvojil pokalno tekmovanje, s hrvaškim klubom je nastopal tudi v evropski ligi. Še najmanj uspešna je bila njegova zadnja zgodba. Maribor je v prvi ligi vodil le devet tekem in dobil štiri. Trener, ki zna delati na dolgi tok, pač v Ljudskem vrtu, kjer mora uspeh priti čez noč, ni dobil potrebnega časa. Zato se zdi Celje, ki dela z mladimi, boljši klub zanj.

V slovenskim prvenstvu, s klubom, ki ga je vodil celotno sezono, nikoli ni končal nižje kot na četrtem mestu. Na 225 tekmah na čelu hrvaškega in slovenskih klubov pa je zabeležil povprečje 1,65 točke na tekmo oziroma je dobil 107 od 225 tekem. Prva tekma nove zgodbe ga čaka predvidoma 12. februarja, ko Celje igra s Koprom.

Prvoligaši po tritedenskih zimskih počitnicah priprave na spomladanski del prve lige začenjajo v naslednjih dneh. Že v ponedeljek, tretjega januarja, se bo v Fazaneriji predstavil novi trener Mure Damir Čontala.