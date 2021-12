Pestro v Celju. Sešlar ni več trener, prihaja njegov soimenjak?

Nogometaši Celja so v jesenskem delu 1. SNL zasedli sedmo mesto, kar je bistveno manj od pričakovanj in napovedi klubskega vodstva. Po nizu slabših rezultatov se je od trenerskega stolčka poslovil Simon Sešlar, v knežjem mestu pa se že dalj časa šušlja, da bi ga lahko nasledil soimenjak Simon Rožman.

Celjani so poleti, podprti z ruskim kapitalom, segli po številnih nakupih in kot glavni cilj napovedali boj za Evropo. V jesenskem delu so se nameravali vrniti med elito 1. SNL, na položaje, ki jih je celjska zasedba zasedala pred poldrugim letom. Takrat se je po nepozabnem remiju z Olimpijo veselila zgodovinskega naslova slovenskega prvaka, a že v naslednji sezoni pokazala preveč nihanja.

Celjani so pred poldrugim letom proslavljali naslov državnega prvaka. Od takrat je igralski in trenerski kader doživel silne spremembe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po jesenskem delu se je poslovil trener Dušan Kosić, po manj uspešnem sodelovanju s češkim strategom Jirijem Jarošikom pa je Celjane pred skorajšnjo selitvijo v drugo ligo ''pet minut pred dvanajsto'' rešil Agron Šalja. V tej sezoni ni bil več tako uspešen. Celjani so v prvenstvo vstopili z visokimi cilji, ni manjkalo okrepitev, zlasti tistih mlajših, ki nekaj pomenijo v slovenskem prostoru. Vseeno so izostali rezultati, Celje je padlo v spodnjo polovico razpredelnice, navijači še naprej niso mogli biti zadovoljni.

Agron Šalja je v prejšnji sezoni popeljal Celjane do finala pokala, kjer je ostal praznih rok proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po odhodu Šalje je vodstvo sprejelo odločitev, da bo do konca jesenskega dela trenersko paličico vzel v roke Simon Sešlar. Nekdanji slovenski reprezentant in legendarni nogometaš celjskega kluba se je v vlogi vršilca dolžnosti trenerja sprva zelo izkazal. Nanizal je šest tekem brez poraza, varovance pa po zmagi, doseženi po izvajanju kazenskih strelov nad Radomljami, popeljal v polfinale pokala. Bolj se je jesenski del bližal koncu, manj uspešni so bili Celjani. Svoje so naredile tudi težave s pogostimi poškodbami in številnimi okužbami z novim koronavirusom. Na zadnjih petih tekmah so v prvenstvu osvojili zgolj točko, tako da so bistveno bližje dnu razpredelnice kot pa Evropi. Pred najslabšo trojico prvenstva, ki jo sestavljajo Radomlje, Tabor in Aluminij, imajo le tri točke prednosti, po koncu jesenskega dela pa so Celjani sporočili pričakovano novico, da Sešlar zapušča trenerski stolček.

Celjani so pod vodstvom Sešlarja na zadnjih petih prvenstvenih tekmah osvojili zgolj točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Za vložen trud se Simonu NK Celje iskreno zahvaljuje, kljub odhodu z mesta trenerja članske ekipe pa bo Sešlar še naprej del klubskega ustroja,'' so državni prvaki iz sezone 2019/20 sporočili, da bo Sešlar ostal v klubu, a v nekoliko drugačni vlogi. Morda se bo preselil v mlajše vrste, kjer je deloval tudi pred tem, ko je prevzel člansko vrsto in nasledil Šaljo. Kdo bo novi trener Celja? Že dalj časa se šušlja, da bi to lahko postal Simon Rožman. S Celjani je pred leti spisal odmevno zgodbo, se z nadarjeno generacijo prebil med najboljše slovenske klube, pa tudi do finala pokala.

Simon Rožman je nazadnje vodil Maribor, s katerim je v prejšnji sezoni ostal brez naslova v zadnjem krogu prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Sloveniji je nazadnje deloval v Mariboru, kjer ni bil pretirano uspešen. Nato si je privoščil večmesečni premor, v katerem se je najbolj posvetil družini, v Celju pa bi lahko strokovnjak, ki prihaja iz neposredne soseščine, iz Štor, prevzel selekcijo igralcev, v kateri ne manjka mladih, manj afirmiranih nogometašev. To pa je nekaj, kar Rožman pri delu najbolj obožuje.