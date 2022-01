Ante Šimundža tudi uradno trener Ludogorca

Šimundža je bil pred tem trener državnih prvakov iz Murske Sobote Mure. Njegovo izjemno delo pa so opazili pri Ludogrcu. 50-letni slovenski trener je s seboj pripeljal tudi Damjana Ošlaja, s katerim sta sodelovala že pri Muri. Del njegove ekipa bo tudi Luka Bašić.

Muro je v sezoni 2020/21 popeljal do naslova državnih prvakov

Šimundža je drugič v svoji trenerski karieri sedel na klop Mure junija 2017. Navijači črno-belih so ga spoznali že leta 2011, ko je prevzel takratno Muro 05 in jo popeljal do tretjega mesta v prvoligaški konkurenci. Pri Muri je ostal do konca sezone 2012/13, potem pa prevzel Maribor in z njim uspešno nastopal tudi v evropskih tekmovanjih. Šimundža je po trenerskem delu pri Muri deloval še pri Aluminiju in kasneje pri Mariboru, s katerim je osvojil dva naslova državnega prvaka (2013/14, 2014/15). V sezoni 2013/14 je NK Maribor popeljal med 32 najboljših ekip v evropski ligi. V sezoni 2014/15 pa mu je z vijoličastimi uspel tudi preboj v skupinski del tekmovanja v elitni ligi prvakov.

Muro je v sezoni 2019/20 popeljal do naslova pokalnih prvakov, v sezoni 2020/21 pa do naslova državnih prvakov. Šlo je za zgodovinski uspeh. Nogometaši Mure so 22. maja na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3:1 premagali Maribor in prvič osvojili naslov državnega prvaka.