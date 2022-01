Šimundža bo zagret navijač Mure. In kam odhaja? "Težko povem."

Ob izteku leta 2021, nekdaj dni zatem, ko so se razšli, je Ante Šimundža za spletno stran Mure strnil nekaj misli o štiriinpolletnem uspešnem delu v Fazaneriji. "Ponosen sem, da sem bil del tega. Naredili smo ogromno dobrih stvari in mislim, da tudi presegli cilje, ki smo si jih zadali na začetku skupne poti. Zelo pomembno je, da sem se v Murski Soboti počutil zelo dobro. Tukaj sem spoznal ogromno dobrih ljudi, s katerimi bomo ostali prijatelji. Za nami je uspešna zgodba, za katero verjamem, da bo inspiracija za delo naprej in tudi inspiracija za marsikateri drugi klub."

Petdesetletni Šimundža pravi, da mu v Muri ni bilo nikoli težko. Ob porazih seveda ni bil zadovoljen, a predvsem zato, ker je verjel, da so fantje sposobni več. "V teh primerih se je pojavila zagrenjenost. Da pa bi bil kak težek trenutek tukaj, nikoli. Vse je bilo vedno v smeri pozitivne usmerjenosti in zmage so vedno tiste, ki ostajajo. Postavili smo mejnike. Od uvrstitve v prvo ligo, do prve evropske tekme v tem mandatu, do pokala, prvenstva in vstopa v konferenčno ligo. Vedno so bili koraki naprej, in to podkrepljeni s trdnimi temelji."

Po dobrem premisleku se je odločil, da je čas za slovo. "Kam me bo pot odnesla, težko povem. Sem pa izredno ponosen na delo, ki smo ga, to je izredno pomembo, dosegli skupaj." Zahvalil se je vseh v klubu in tudi navijačev. "Seveda velika zahvala tudi navijačem, ki so bili ravno tisti kamenček v mozaiku, ki so dodali dodatno energijo in nas podpirali. Verjamem, da bodo še naprej enako podpirali Muro." Ima pa Mura zdaj še enega navijača več, je še dejal za klubsko spletno stran. "Vsekakor, vsekakor! In to zagotovo enega najbolj zagretih."