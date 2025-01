Čudežna zgodba Slovenca. Z vlakom prišel v Rogaško Slatino, zdaj bo milijonar!

Za verjetno najbolj odmevno in presenetljivo slovensko zgodbo v zimskem prestopnem roku je poskrbel Nejc Gradišar. Mladi slovenski reprezentant je sklenil večmilijonsko pogodbo z afriškim velikanom Al-Ahly in se preselil v Kario, njegov prestop pa bo osrečil tudi blagajno njegovega zadnjega slovenskega kluba NK Rogaška.

Nejc Gradišar je bil najboljši strelec Rogaške v jesenskem delu sezone 2023/24. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Kariera Nejca Gradišarja je v poldrugem letu doživela sanjski napredek. Pri Bravu mu ni uspel preskok v članski konkurenci. Tako se je pri 20 letih odločil za selitev v Rogaško Slatino. To je bila njegova poteza kariere. Pri črno-belih je postal drugoligaški prvak, si prislužil dres mlade izbrane vrste do 21 let, v začetku leta 2024 pa ga je v "B" člansko reprezentanco uvrstil še Matjaž Kek. Postal je junak Slovenije na prijateljski tekmi v ZDA, kjer je dosegel zmagoviti zadetek.

Kot najboljši strelec Rogaške si je prislužil možnost mikavnega prestopa na Madžarsko. Pri Fehervarju je nadaljeval z uspehi, podobno velja za mlado slovensko reprezentanco, s katero se je senzacionalno uvrstil na Euro 2025 in v kvalifikacijski skupini prehitel celo francoske sovrstnike. Na odločilnem gostovanju v Avstriji je prispeval izenačujoči zadetek za 1:1, nepozabna slovenska zabava varovancev Milenka Ačimovića se je lahko začela.

Afriški velikan pripeljal mladega Slovenca

Al Ahly ima ogromno navijačev. Foto: Guliverimage Po izjemnem jesenskem delu, ko je bil tretji najboljši strelec madžarskega prvenstva, pa je sledilo še nekaj neverjetnega. To je bila češnja na torti. Njegov agent Amir Ružnić je prejel ponudbo Al-Ahlyja, afriškega nogometnega velikana, ki prihaja iz Egipta in ima široko bazo navijačev. Gradišar se ni obotavljal.

Njegov madžarski delodajalec Fehervar je zaslužil milijon evrov, mladi slovenski reprezentant pa je podpisal večletno milijonsko pogodbo, s katero bo vsako leto bogatejši. Poskrbel je za izjemno zgodbo s srečnim koncem, pri 22 letih se lahko pohvali z eno donosnejših pogodb kar se tiče slovenskega nogometa. Poleti ga čaka nov izziv, nastop na razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, kjer se bo pomeril s številnimi velikani, tudi Interjem iz Miamija, pri katerem izstopa Lionel Messi.

من جبال أوروبا الباردة... إلى قلعة الأهلي 🏔️السلوفيني نيچك جراديسار أهلاوي 🔥 🦅 pic.twitter.com/p2gvTrAxHJ — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 24, 2025

V klubu so ga pozdravili z besedami "Od hladnih planin v Evropi … k trdnjavi Al-Ahlyja." Njegova selitev v Egipt je spravila v veselje tudi nogometni klub iz Rogaške Slatine. Rogaška si bo napolnila klubsko blagajno, ki je po stresnih dogodkih, klub je lani po osvojeni pokalni lovoriki ostal brez licence tako za (naj)višje slovenske lige kot tudi Evropo in padel v najnižjo (četrto) ligo, ostala bolj ali manj prazna. O tem, kako ponosni so v taboru črno-belih na nekdanjega prvega strelca, priča javni zapis, v katerem so zajeli največje poudarke njegove nogometne kariere in mu zaželeli veliko sreče v Egiptu.

"Gradi, čestitke!"

Al Ahly vodi Švicar Marcel Koller, ki je v karieri vodi tudi Basel, Köln, Bochum in dunajsko Austrio. Foto: Guliverimage "Kakšne zgodbe piše nogomet! Nejc Gradišar je z vlakom prišel v Rogaško Slatino. Z nami preizkusil drugoligaške in prvoligaške zelenice. Pri nas je dobil prvo plačo in opravil vozniški izpit. Oblekel je reprezentančni dres in potopil Američane. Vmes je trdo treniral in ostal skromen. Nagrada je prišla v obliki prestopa na Madžarsko. A to je bila le vmesna postaja do zvezd. Danes je podpisal pogodbo s klubom Al Ahly, ki velja za afriški Real Madrid. Klub, ki ima 33 milijonov navijačev po vsem svetu in klub, ki ga na domačih tekmah spremlja 77.000 gledalcev," so zapisali na klubski strani Rogaške.

V taboru črno-belega četrtoligaša so še izpostavili: "Še lani je Nejc treniral v Rogaški Slatini, letos bo pa na svetovnem klubskem prvenstvu stal nasproti najboljšim klubom na svetu. Postal bo med najbolje plačanimi slovenskimi nogometaši. Ponosni smo, da smo temelje Nejčevega igranja na najvišjem nivoju gradili ravno v NK Rogaška. Veseli smo, da je v popolnosti izkoristil zaupanje in vložek kluba, da se je skupno delo obrestovalo. To je samo dokaz, da v Rogaški znamo prepoznati talente, z njimi kvalitetno delati in jim odpreti vrata na velike odre. Skladno s pogodbo o prestopu pa je do deleža odkupnine upravičen tudi NK Rogaška, kar bo v veliko pomoč pri ustvarjanju naslednjih zgodb s srečnim koncem. Gradi, čestitke!," so na Kozjanskem veseli, da je Gradišar s pomočjo Rogaške postal eden najbolj plačanih slovenskih nogometašev.

Rogaška je v prejšnji sezoni osvojila pokal, nato pa izgubila licenco, skoraj razpustila člansko moštvo in nadaljevala nogometno pot v četrti ligi, kjer ji gre dobro. Njena želja je, da se ekspresno vrne med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Veličino Al-Ahlyja spoznal tudi Šajh

Al Ahly je naslov prvaka Egipta osvojil 44-krat, 39-krat je bil najboljši v pokalu, 12-krat pa je postal afriški prvak. V zadnjih petih sezonah kar štirikrat. Foto: Guliverimage Al-Ahly je afriški velikan. To je pred leti spoznal tudi Ivo Šajh, eden redkih slovenskih trenerjev, ki je deloval in nizal uspehe na črni celini. Tako je denimo leta 2009 vodil nigerijski klub Kano Pillars in v 3. krogu afriške lige prvakov presenetljivo izločil Al-Ahly. To je bila takrat velika senzacija.

Poldrugo desetletje pozneje bo klub, za katerega stiska pesti več kot 30 milijonov navijačev v Egiptu in drugod po svetu, računal na pomoč slovenskega napadalca, s katerim želi nadaljevati pohod na najvišja mesta. In se tudi poleti predstaviti v čim boljši luči na svetovnem prvenstvu v ZDA. Poraja pa se težava, saj bo ravno takrat na Slovaškem potekalo Euro 2025 za nogometaše do 21 let. Ni kaj, mlademu Slovencu, ki piše zgodovino kot prvi slovenski legionar v Egiptu, se obeta noro leto!