Naslov želijo vrniti v Maribor, zato v Ljudskem vrtu že trdo delajo. Trener in nogometaši so na zimskih pripravah. Zelo so previdni, da ne bi izbruhnile okužbe, kot se je zgodilo lani. Marko Šuler medtem v pisarni sestavlja igralski mozaik. Napoveduje dve prestopni bombi in obžaluje, ker Blaž Vrhovec noče podaljšati pogodbe.

Radovan Karanović Foto: Miloš Vujinović/Sportida Prav vsi trije največji slovenski nogometni klubi, Maribor, Olimpija in Mura, so to sezono že menjali trenerja in imajo na tem mestu strokovnjaka z malo izkušnjami. Še največ jih ima 53-letni Radovan Karanović. Pa tudi on je v prvi ligi vodil le 15 tekem, pa še to kot začasna rešitev. A mu je jeseni skok s četrtega na prvo mesto prinesel redno službo glavnega trenerja v Mariboru. Po odhodu Simona Rožmana, ki je zdaj trener Celja, so Mariborčani dobili osem od 12 tekem. Razloga, da bi športni direktor Marko Šuler iskal drugega trenerja, ni bilo. "Ozračje okrog ekipe se je spremenilo. Igralci smo bili bolj sproščeni. Z njegovim prihodom je bilo vse pozitivno, kar se je videlo na igrišču, in upam, da bomo tako tudi nadaljevali," je na novinarski konferenci v Ljudskem vrtu ob začetku zimskih priprav poudaril vratar Ažbe Jug.

Karanović je nekoliko razširil svoj trenerski štab. V vlogi pomočnika je odslej ob Alešu Mertlju še en nekdanji nogometaš Maribora Željko Filipović. V vlogi analitika pa Mario Milanič. "Oba vesta, kaj je Maribor, kakšne zahteve imamo. Zdi se mi, da so igralci dobili veliko pomoč na igrišču in ob njem," je odločitev zanju pojasnil Šuler.

Kdo bo glavni izzivalec Maribora?

Jug opozarja na Koper. Foto: Miloš Vujinović/Sportida So točko pred Koprom. Olimpija z dvema odigranima tekmama manj zaostaja osem točk, aktualni prvak Mura s tekmo manj 10 točk. Koga imajo torej za največja izzivalca? "Po tabeli sodeč, je to Koper. Mislim, da bom ostal kar pri tem," je odgovoril Jug. Trener Karanović pa: "Po mojem mnenju odhod Anteja Šimundže iz Mure pomeni za ves klub velik izziv. Kar zadeva Olimpijo: tudi tam so novi ljudje. Bomo videli, kako bo. Olimpija je vedno Olimpija, nikoli je ne smemo podcenjevati. Koper pa je v zelo dobrem motivacijskem naletu. Kar zanimivo bo." Maribor sicer pomladni del lige začenja prav z najtežjo tekmo, z derbijem v Stožicah.

Samo da se ne ponovijo lanske okužbe

Pogoj za uspešno pomlad bodo dobre priprave. Da se jim ne ponovi lanski scenarij, ko so jim v Turčiji, kamor se čez dva tedna odpravljajo tudi letos, peruti pristrigle okužbe. Na ponedeljkovem testiranju so bili vsi igralci negativni. "Zdaj pa je v rokah vsakogar, da je previden, da se druži po pameti. Zdaj sta najpomembnejša ekipa in nadaljevanje sezone. Da smo vsi tukaj in da lahko skupaj treniramo. Vemo, če nas trenira 10, kot nas je lani, je težko začeti sezono," se dobro zaveda Jug.

Na prvem treningu sta sicer manjkala dva igralca: Ognjen Mudrinski zaradi reakcije na cepljenje, Vid Koderman pa zaradi angine. Nino Žugelj, Aleks Pihler in Rok Maher bodo zaradi lažjih poškodb vsaj še 10 dni trenirali po prilagojenem programu.

Voloder pred odhodom, prihajata dve bombi

V teh dneh ima v Ljudskem vrtu največ dela športni direktor Šuler. Tik pred odhodom je nemški branilec Robert Voloder, ki zato tudi ni sodeloval na prvem treningu. Nedavno so ga odkupili od Kölna, zadržati so ga želeli vsaj še do poletja, a kot je dejal Šuler: "Ponudba, o kateri se pogovarjamo, je iz našega vidika zelo zadovoljiva. Lahko povem, da je 10-kratnik vloženega."

Pred podpisom pa sta dve okrepitvi, branilec in napadalni vezist. "Dokler ni na papirju, ne bi govoril o imenih. Gre pa za okrepitve v pravem pomenu besede. Borimo se za naslov. Lahko bi bile kar, bom rekel, bomba po vaše, v vašem slogu poročanja," je ostal skrivnosten Šuler.

Martinović suspendiran, Vrhovec noče podaljšati

Šuler je jezen na Martinovića. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na prvem treningu je manjkal še Ilija Martinović, saj ga je klub suspendiral. "Kar se je zgodilo konec jesenskega dela, je nedopustno. Tega še nisem doživel. Da bi kdo pred koncem prvenstva odšel domov, ne da bi o tem obvestil klub. Tega ne bomo dopustili. Čeprav misli, da dela prav. To je nedopustno. Bomo videli, kako naprej. Zame je nerazumljivo, da je nekaj naredil na svojo roko." Za zdaj v ekipi ostaja Andrej Kotnik, ki je poleti sicer želel v Olimpijo.

Šuler verjame, da se jim bo uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe z Aleksom Pihlerjem. Za zdaj pa pogodbe, ki mu poteče poleti, noče podaljšati Blaž Vrhovec. "Očitno fantje ne poznajo trga. Trenutno so razmere specifične. Pri prejšnjih odhodih smo videli, da se ideje, ki so jih imeli igralci, niso uresničile. Želel bi, da bi Blaž ostal z nami. Ponudil sem mu stvar, ki ni običajna. Ker ga res cenimo. Bomo videli. Časa je še nekaj. Borimo pa se za naslov. Moramo pripravljati stvari za poleti, za Evropo. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji dnevi," je pojasnil Šuler. Dal mu je možnost pogodbe, po kateri bi lahko odšel brez nadomestila za klub. Pa je vseeno ni sprejel.