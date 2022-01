Olimpijo zapustilo šest nogometašev

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je šesterici igralcev sporočil, da nanje ne računa več. Kot so zapisali pri zeleno-belih na spletni strani, si lahko nove sredine poiščejo Mihailo Perović, Sava Petrov, Dino Špehar, Erik Gliha, Maj Fogec in Denis Šme.

"Tudi pri vodenju nogometnega kluba so tako prijetne kot tudi manj prijetne odločitve. Tokratna je sodila med najmanj prijetne in najtežje. Vodstvo Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana je ob začetku priprav na drugi del sezone šestim nogometašem predstavilo odločitev, da nanje ne računa več. To je bila odločitev, ki je sledila tehtnemu in temeljitemu premisleku, nikakor pa ni bila sprejeta čez noč," so zapisali pri Olimpiji.

Ob omenjeni šesterici igralcev so dodali, da bodo do nadaljnjega trenirali po posebnem programu in ločeni od članske ekipe ter da je klub vsem dal dovoljenje, da si poiščejo nove delodajalce.

Kot so pojasnili pri Olimpiji, z ekipo prav tako ne trenira vratar Nejc Vidmar, ki je zaradi poškodbe do 17. januarja oproščen vseh klubskih obveznosti. Vitja Valenčič in Nino Pungaršek sta trenutno v fazi okrevanja po težjih poškodbah, zato prav tako še ne trenirata z ekipo, kar zadeva Enrika Ostrca, pa s francoskim klubom Troyes potekajo pogovori o predčasni prekinitvi posoje.

Ljubljančani pa bodo Luna Bončino in Stefana Petrovića v zimskem prestopnem roku najverjetneje posodili v druge klube.

Preberite še: