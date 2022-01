"Žal mi je, da gospod Mandarić ni imel več potrpljenja"

Mladen Rudonja je nekdanji slovenski reprezentant. Pri Olimpiji se je dokazoval v številnih vlogah. Pred davnimi leti je bil igralec, nato pa se je preizkusil v drugačnih vodah in skrbel za kadrovsko politiko. Ko je novi predsednik Olimpije postal Adam Delius, se je zeleno-belim pridružil tudi 50-letni Primorec in postal športni direktor.

Mladen Rudonja je nekdanji slovenski reprezentant. Pri Olimpiji se je dokazoval v številnih vlogah. Pred davnimi leti je bil igralec, nato pa se je preizkusil v drugačnih vodah in skrbel za kadrovsko politiko. Ko je novi predsednik Olimpije postal Adam Delius, se je zeleno-belim pridružil tudi 50-letni Primorec in postal športni direktor. Foto: Vid Ponikvar

Pred dvema desetletjema je dvignil Slovenijo na noge z nepozabnim zadetkom v Bukarešti , po katerem je zlato Katančevo generacijo popeljal na prvo svetovno prvenstvo. Zdaj opravlja vlogo športnega direktorja Olimpije in kuje načrte, kako okrepiti zmaje do te mere, da bi navduševali s predstavami ne le v domovini, ampak tudi v Evropi. S kakšnimi ovirami se srečuje in kako poteka delovanje pri zmajih? O tem in še številnih temah se je v intervjuju razgovoril Mladen Rudonja.

Kako je sodelovati z novim vodstvom? Se kaj razlikuje od tistega, ko je bil prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić?

Gospoda Mandarića zelo spoštujem. O njem resnično ne bi želel povedati nič slabega, razen tega da ni imel potrpljenja. Potrpljenja v nogometnem smislu, da ne bo pomote. Čez noč pa se v nogometu ne da ničesar postoriti. Pri Olimpiji se je menjavalo bodisi na polovici bodisi na koncu sezone. Zaradi nenehnih menjav je bila Olimpija vedno na začetku, v Evropi nismo nikoli nič naredili.

Lahko navedem primer, sezono z Igorjem Bišćanom, ko smo osvojili dvojno krono (sezona 2017/18, op. p.). Imeli smo dobro sestavljeno ekipo, pripravljeno na Evropo, a se je zgodila sprememba. Odšel je Bišćan, prišel pa nov trener, z njim novi igralci, nove ideje, nove zamisli. In v Evropi se znova ni nič zgodilo. V Evropi pa je nemogoče kaj narediti brez stabilnosti, stalnega dela. Če hočeš kaj doseči, potrebuješ vsaj leto ali dve selekcioniranja. Zato mi je zelo žal, da gospod Mandarić ni imel več potrpljenja. Če bi ga imel, bi nam bilo pri Olimpiji v preteklosti dosti lažje.

Novi lastniki so v tem segmentu bolj fleksibilni. Razumejo, da čez noč ne gre, tako da sem glede tega pri Olimpiji optimističen. Zato sem se tudi pridružil Olimpiji. Želel sem biti del tega projekta, ker se nanj ne gleda kratkoročno, ampak dolgoročno.

Mladen Rudonja je v karieri pogosto sodeloval z Milanom Mandarićem. Ne le pri Olimpiji in Kopru, ampak tudi pri številnih angleških klubih. Foto: Vid Ponikvar

Po koncu sezone, ko bo nastopil čas za poletni prestopni rok, torej pri Olimpiji ne bo več tako drastičnih primerov prevetritve kadra, kot smo jim bili priča v prejšnjih sezonah?

Ne, za Evropo moraš imeti že prej neko ogrodje. Je pa pri nas resnična težava, ker imamo ogromno igralcev. Preveč. Imamo več kot 40 igralcev s profesionalnimi pogodbami, ker je zelo veliko breme za klub. Zato bo v prestopnih rokih verjetno več odhodov kot prihodov. Januarja bomo skušali pripeljati še nekaj igralcev, verjetno dva ali tri, potem pa bomo skušali junija dodati finese in še nekoliko zmanjšati, optimizirati število igralcev.

Ste Primorec. V preteklosti ste, nekaj časa tudi skupaj z Milanom Mandarićem, delovali v Kopru, ki je po jesenskem delu na lestvici presenetljivo višje od Olimpije, izločil pa jo je tudi v pokalu.

Koper je jeseni pokazal, da je bil boljši od nas. Njegov dosežek je spoštovanja vreden. Glede na to, da se je pred tem boril za obstanek v ligi, zame predstavlja izjemno pozitivno presenečenje. Navdušilo me je, kako je njegova ekipa v tako kratkem času postala tako čvrsta, močna, dobro uravnotežena in polna hitrih igralcev.

Med hitrimi igralci Kopra izstopa najboljši strelec prvenstva Maks Barišić. Na novinarski konferenci v Ljubljani ste namignili, da bi radi v tem mesecu okrepili zlasti napad. Obstaja želja, da bi iz Kopra pripeljali prav njega?

Želja zagotovo obstaja. Ni kluba v Sloveniji, ki si ne bi želel imeti takšnega igralca, kot je Maks Barišić. Realnost pa je nekaj povsem drugega. Glede na to, koliko lahko v tem trenutku sploh finančno manevriramo v prestopnih zadevah, ni realno razmišljati o takšnih zadevah. Ta trenutek ne pride v poštev, da bi lahko za igralca plačali neko – povrhu vsega za slovenske razmere zelo visoko – odškodnino. To ni mogoče.

Olimpija se v zimskem prestopnem roku ozira le za morebitnimi okrepitvami, za katere ni treba plačati odškodnine. Foto: Vid Ponikvar

Imate v tem pogledu povsem zvezane roke ali vam vodstvo Olimpije vendarle dopušča kaj finančnih sredstev za nakup zimskih okrepitev?

Trenutno nam vodstvo ne dopušča nakupov. Najprej moramo optimizirati stvari, govorim za klub kot celoto, v prihodnji sezoni pa bi nam predsednik lahko dal na voljo določena finančna sredstva za investicijo v kakega dobrega igralca.

Bodo torej v bližnji prihodnosti k Olimpiji prihajali le še igralci, ki bi vam jih posodili drugi klubi oziroma tisti s prostimi papirji, za katere ni treba plačati odškodnine?

Bolj imamo v mislih tiste brez odškodnine.

Pa jih je veliko na trgu?

Januarja zagotovo ne. Takrat je izredno težko, ampak se bomo že znašli. Dolgo časa iščemo in opazujemo kandidate. Imamo določen seznam, ki smo ga skrčili na tri imena. Zdaj se bo treba v zelo kratkem času odločiti za enega.

Prva zimska novinca Olimpije sta Hrvata Marin Pilj in Robert Muradžija, ki sta na sredini novinarski konferenci ponosno pozirala z dresoma zeleno-belih v druščini športnega direktorja Mladena Rudonje in tehničnega direktorja Marina Skenderja. Foto: Vid Ponikvar

Na zunaj deluje, kot da Olimpija (znova) postaja klub, pri katerem se kopiči kolonija hrvaških nogometnih legionarjev. Bo to postalo pravilo?

Ne, to, kar se dogaja zdaj, je zgolj izjema. Dejansko je res, da sta zadnja igralca za nas podpisala ravno Hrvata, pred tem je prišel še Goran Milović. Na to zadevo pa ne gledam po ključu držav in narodnosti, ampak bolj v tem smislu, kdo nam sploh lahko pomaga. Kdo je dovolj kakovosten za Olimpijo, kdo pa ne. Zagotovo bo prišel še kdo, a je po svoje običajno, da prihaja iz tega okolja. Pri nas je pač tako, da ima vsak običajen klub igralce pod pogodbo. In če iščemo igralca v Sloveniji, da ga lahko pripeljemo …

Če vi poznate kakšnega dobrega igralca, nam povejte, pa ga bomo pripeljali. Ampak le če je prost oziroma če zanj ni treba plačati odškodnine. Vsak, ki je kakovosten, je dobrodošel pri Olimpiji. Ampak takšnih slovenskih igralcev žal ni. Zato bi prosil navijače Olimpije za malce potrpljenja. Tudi to bomo rešili. Tudi to se bo menjavalo in dopolnilo s slovenskimi igralci. V najkrajšem mogočem času.

Vas kot športnega direktorja Olimpije, enega največjih slovenskih klubov, razni agenti in nogometaši zasipavajo s ponudbami?

Tega je res ogromno, a igralec mora biti kakovosten, da bi lahko začeli sodelovati. Po drugi strani pa imamo višek igralcev. Predsednik je bil tukaj jasen. Ker imamo več kot 40 igralcev s profesionalnimi pogodbami, nam je naročil, da moramo, če želimo pripeljati enega igralca, pred tem dva odpeljati. Moramo delati tako, da se zadeva finančno ne kopiči. Po tem sistemu bomo tudi delali.

Novopečeni predsednik zmajev Adam Delius se zaradi okužbe s covid-19, zaradi katere je v karanteni na Bavarskem, ni udeležil uvodne novinarske konference NK Olimpija v letu 2022. Foto: Vid Ponikvar

Kako pogosto ste v stikih s predsednikom Adamom Deliusom?

Dnevno. Vsak dan, tako da ve prav vse. Vsako našo stvar. Tudi novinarsko konferenco je spremljal v živo. Pozna vse, kar se dogaja v klubu. Tako je tudi prav.

Je predsednik pred začetkom spomladanskega dela izpostavil kak pogoj, povezan z rezultatskim dosežkom Olimpije?

Ne. Od nas je zahteval le eno stvar. Da damo maksimum. Največ, kar se lahko da. Da naredimo čim boljšo ekipo, izvlečemo kar največ, potem pa bomo videli, kje bomo. Seveda si želimo biti tam, kjer smo si zadali. Na vrhu. Neke načrte smo naredili, če pa je to realno … Upamo, da je, a bo treba imeti tudi nekaj sreče, da se nam stvari izidejo. Treba bo garati.

Glede naslova prvaka nismo obupali. Naslov prvaka nas še kako zanima in vse bomo naredili, da bomo najboljši. Ampak glede tega ni pritiska. Predsednik nam ne postavlja ultimatov. Ne pričakuje nečesa, kar ni realno, kar me veseli.

Pa je prvo mesto za Olimpijo z zdajšnjim igralskim kadrom sploh izvedljivo?

Seveda je. Na lestvici smo blizu vrha, a razmišljamo le iz tekme v tekmo. Moramo le zmagovati, se približevati svojemu cilju. Tekmo za tekmo.

Ali je lahko trener Dino Skender v spomladanskem delu prvenstva miren, kar zadeva njegov status?

Zagotovo ne bomo šli v tej smeri, kot je bilo pri Olimpiji prej.

Ne boste menjali trenerja, tudi če Olimpija npr. izgubi trikrat zapored?

Tudi v tem primeru ga ne bomo zamenjali. To nam sploh ni pomembno. Kar zadeva trenerja Skenderja ... Analizirali smo veliko dobrih stvari. Vemo, kje smo in kaj lahko naredimo. Govorimo pa o tem, da moramo določene stvari še okrepiti. V ekipi moramo poskrbeti, da bosta za vsak igralni položaj kandidirala dva kakovostna igralca. Moramo narediti zdravo konkurenco. Zagotovo pa ne razmišljamo, da bi menjali trenerja, če bi izgubili na nekaj tekmah zapored, prav gotovo ne.

Po besedah športnega direktorja Mladena Rudonje so minili časi, ko je Olimpija menjala trenerje po vsaki (krajši) rezultatski krizi. Tako bi lahko trener Dino Skender na vročem stolčku zmajev sedel še kar nekaj časa. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija bi se s tem, ko se ne bi več odločala za tako pogoste in nenadne menjave trenerjev, kot smo jim bili priča v obdobju predsednikovanja Milana Mandarića, otresla javne podobe, ki jo je spremljala v zadnjih sedmih letih.

Pa saj ne moremo biti nepretrgoma na začetku. Ne želimo biti takšni. Ravno zaradi tega so se Olimpiji v obdobju gospoda Mandarića dogajale te stvari. Venomer smo bili na začetku, ker ni imel športnega potrpljenja. Glede trenerjev je imel zelo lahek "petelin", bil je preveč občutljiv. Vsak trener, ki pride, potrebuje svoj čas. Trenerji pri Olimpiji tega pač niso imeli.

Pozneje je Milan Mandarić večkrat potarnal, da je bila to, da je prekinil sodelovanje z Igorjem Bišćanom, ki je Olimpijo popeljal do dvojne krone, napaka.

Dobro se spominjam tistega dogajanja. Bil sem zraven na sestankih. Prisoten sem bil tudi na zadnjem sestanku Igorja Bišćana in Milana Mandarića. Takrat sem mislil, da se bomo pogovarjali o načrtih za naprej in začeli priprave za Evropo. Takrat smo namreč iskali le še enega igralca. Ko nas je predsednik poklical na sestanek, sem mislil, da se bomo pogovarjali o igralcu, ki ga potrebujemo za Evropo. Nato sva bila z Igorjem presenečena, ker smo se na koncu na sestanku pogovarjali o tem, kako predsednik ni bil zadovoljen z našim delom. Govoril je celo o nekih stvareh, kot na primer vključevanje mladih igralcev, ki jih prej ni omenjal. Takrat bi lahko težave rešil drugače. Lahko bi povedal, kaj ga moti, in naročil, naj od takrat delamo drugače, a je bil to očitno le izgovor …

Tega ne bi rad pogreval, je pa to za klub zagotovo bila napačna odločitev. Mi si česa takega z novim vodstvom Olimpije ne želimo. Bišćan je bil eden redkih trenerjev pri Milanu Mandariću, ki je neprekinjeno vodil ekipo leto dni. In kaj se je zgodilo? Osvojil je naslov in pokal. Zakaj potem menjati trenerja? Še danes sem prepričan, da bi bila Olimpija tisto leto v Evropi z Bišćanom zelo resna in konkurenčna, da bi se lahko prebila zelo daleč, morda tudi v eno od skupin. A spet se je zgodila sprememba, nov štart, novi igralci. Izgubila se je konkurenčnost v Evropi.

Za zmage bo Olimpija v nadaljevanju prvenstva potrebovala večje število zadetkov. Pod vodstvom Dina Skenderja je ljubljanski klub priča nenavadnemu "prekletstvu", saj je še ni bilo tekme, na kateri bi dosegel več kot zadetek.

To res ni običajno, tega si zagotovo ne želimo. O tem smo se veliko pogovarjali. Realno gledano, smo si na zadnjih tekmah ustvarili veliko priložnosti, dosegli pa neverjetno malo golov. To pove vse. To nam pove, da nimamo dovolj kakovosti za uresničitev želenih ciljev. Zato hočemo pripeljati igralca, ki bi nam pomagal v napadu. Vemo pa, da je najtežje najti igralca, za katerega ni treba plačati odškodnine, ki bo nato redno zabijal.

Kakšni bolj vraževerni navijači bi rekli, da je v tako slabem odstotku izkoriščenih priložnosti posredi kakšna karma. Da ste se nekomu tam zgoraj zamerili.

Mogoče je vse, ampak s temi stvarmi se resnično ne moremo ukvarjati. Moramo se ukvarjati z dejanskim stanjem, z analizo. Izkoristiti moramo, kar je dobrega, in to še izboljšati, kar je slabo, pa bomo poskušali popraviti.

Za slabo voljo je poskrbela selitev Mihe Kompana Breznika k Muri, za boljšo pa sklenitev nove pogodbe s Svitom Sešlarjem, ki ostaja zmaj do leta 2026.

Zelo smo zadovoljni, da Svit ostaja z nami. Predstavlja projekt kluba. Je izredno inteligenten, dober igralec. Ne želimo si uveljaviti le njega, ampak še kar nekaj perspektivnih mladih igralcev, kot sta recimo Ratnik, Pavlović … Enako smo želeli s Kompanom Breznikom. V prihodnosti bomo še koga povlekli iz mladinske zasedbe. Vsako leto bomo iz nogometne šole zagotovo pripeljali vsaj dva igralca in na njih gradili.

Svit Sešlar, ki bo konec tedna dopolnil 20 let, je podaljšal sodelovanje z zeleno-belimi do leta 2026. Foto: Vid Ponikvar

S Simonom Sešlarjem, očetom Svita, ste si nekdaj delili slačilnico v slovenski reprezentanci. Zdaj sodelujete še z njegovim sinom. Nogometni svet je res majhen.

Tega sem izredno vesel. Takšni igralci, kot je Svit, izhajajo iz nogometnega okolja in živijo nogomet 24 ur na dan, praktično vse življenje. Takemu igralcu je dosti lažje karkoli povedati in razložiti, ko dela kakšno napako. Pri tistih, ki ne prihajajo iz nogometnega okolja, potrebuješ dosti več energije, da kaj pojasniš in dopoveš staršem. Pri mladih nogometaših so starši namreč izredno pomembni. Če so oni pozitivno nastrojeni, če poznajo stvari, je klubu dosti lažje pri delu z mladim igralcem.

Kar zadeva morebitne prihodnje ase Olimpije iz nogometnih družin, ne gre prezreti, da se pri zmajih kali tudi 14-letni sin nekdanjega zvezdnika slovenskega nogometa Milenka Ačimovića, Mateo Ačimović.

Mateo je izredno priden. Je še droben, a že kaže ogromen potencial. Zelo smo veseli, da je pri nas. Z nami ima že sklenjeno štipendijo. Ti mlajši igralci so na dobri poti. Tudi klub jim mora omogočiti razvoj, o katerem sem govoril. Meni niti ni toliko pomemben rezultat v nogometni šoli kot razvoj igralcev. Na koncu bomo namreč v klubu preživeli le, če bomo igralca razvili, afirmirali in prodali. Tega se zavedamo.

Obstajata dva vira prihodkov, prodaja igralcev in Evropa. Za zdaj v tem stanju, v kakršnem se je sredi koronakrize znašel svet, ni veliko sponzorjev. Vsi čakajo na to, kaj se bo zgodilo. Zato se zavedamo, da sta Evropa ali prodaja doma vzgojenih igralcev najpomembnejša za preživetje.

Športni direktor Olimpije čestita slovenskemu prvaku Muri za lanske nastope v Evropi. Prepričan je, da bo v prihodnosti obrodil sadove tudi "evropski" projekt Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Mura je v tej jeseni pokazala vzorčni primer, kako uspeti in nato zaslužiti primerno vsoto denarja v Evropi.

Njena zgodba je izredno lepa in uspešna. Čestitam Muri, mi pa bomo pač skušali narediti našo uspešno zgodbo. In verjamem, da jo tudi bomo. Zagotovo.

Kmalu boste občutili, kako je zaigrati proti močnim tekmecem. Priprave boste začeli s prijateljskima tekmama na Hrvaškem proti zagrebškemu Dinamu in Osijeku.

Tako je tudi prav. Prav je, da igramo močne tekme, saj že v prvenstvu začnemo s tekmama proti Muri in Mariboru. Ne smemo biti preračunljivi, ampak moramo iti na polno. In to je to!