V Fazanerijo se vrača stari znanec

Gregor Balažic je pri Muri debitiral 30. aprila 2005, ko je ta doma premagala Zagorje. Zaradi težav, ki so takrat nastopile v klubu, se je kot sedemnajstletnik odpravil na tuje in podpisal za Benfico, kjer je dve sezoni igral za njeno B-ekipo. Sledil je podpis pogodbe z Espanyolom, kjer je prav tako branil barve rezervne ekipe, kasneje je igral za Aguilas iz Murcie. Pot ga je nato vodila v Gorico, kjer si je z dobrimi igrami spet utrl pot v tujino.

Januarja 2011 je Balažic podpisal za ukrajinskega prvoligaša Karpati iz Lviva in postal najdražja okrepitev kluba v zgodovini. Med igranjem za Karpati si je prislužil tudi poziv selektorja, v reprezentanci je debitiral na prijateljski tekmi s Kanado. Po štirih letih v Ukrajini je sledil prestop v beograjskega velikana Partizan, kjer je v osrednji liniji sestavljal dvojec z Brankom Ilićem. Po izteku pogodbe s Partizanom se je podal v Rusijo, kjer je bil dve leti in pol član prvoligaša Urala iz Jekaterinburga. Po odhodu iz Rusije je podpisal za ciprski Enosis Neon, zdaj pa ga je pot vodila nazaj v Prekmurje, kjer je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

"V prvi vrsti so me pritegnile ambicije kluba. Mura je aktualni državni prvak in vrniti se v Prekmurje v takšnem obdobju je prava odločitev. Vemo, kako se je Mura letos odrezala v Evropi, in sam želim pripomoči k temu, da se Evropa tudi poleti vrne v Fazanerijo. Igralski kader je skupaj že nekaj let, zato vem, da prihajam v uigrano ekipo, v katero se želim čim prej vklopiti. Vračam se v domači kraj, tudi zato so prisotne posebne emocije. Verjamem, da bom s svojimi izkušnjami lahko pomagal tako mlajšim igralcem, kot klubu na splošno," je dejal Balažic.