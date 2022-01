Koper osvojil turnir, Barišić že v strelski formi

Za razliko od pestre sobote, v kateri je nastopilo kar osem slovenskih prvoligaških klubov, je bil v nedeljo dejaven le eden. To je bil Koper, ki je v finalu dobrodelnega turnirja 1. memorial Milan Šćulac v Dekanih ugnal istoimenskega drugoligaša z 2:0. V polno sta zadela Žan Žužek in Maks Barišić, ki je bil z dvema zadetkoma tudi najboljši strelec turnirja.

Jesenski podprvaki 1. SNL Koprčani so ta konec tedna odigrali dve tekmi. V soboto so bili na Bonifiki boljši od avstrijskega drugoligaškega kluba Kapfenberger SV, pri katerem je svojčas blestel nekdanji kanarček in slovenski reprezentant Matej Mavrič Rožič, v nedeljo pa so z enakim rezultatom v Dekanih ugnali še drugoligaša Jadran Dekani in postali prvi zmagovalci dobrodelnega turnirja 1. memorila Milan Šćulac.

Mrežo Dekanov sta zatresla Žan Žužek, ki je bil v prvem polčasu (11. minuta) natančen z bele točke, ter Maks Barišić. Najboljši strelec 1. SNL, v jesenskem delu je dosegel kar 11 zadetkov, je v 70. minuti postavil končni rezultat in z dvema zadetkoma, v polno je zadel namreč tudi v soboto proti Kapfenbergu, prejel priznanje za najboljšega strelca turnirja z dobrodelno noto. V sodelovanju z društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelni škrati se zbira sredstva za malega Žana, ki potrebuje že od rojstva zaradi zdravstvenih težav posebno, bolezni prilagojeno zdravstveno in strokovno obravnavo (Žanova pot).

Trener Kopra Zoran Zeljković se je na dvoboju proti Dekanom odločil za začetno enajsterico Adam, Cukjati, Mittendorfer, Žužek, Krajinović, Jelić Balta, Bešir, Šušnjara, Jašaragić in Okanović, v nadaljevanju pa so dočakali priložnost še Golubović, Bešir, Novoselec, Bručić, Palčič, Izata, Vešner Tičić, Barišić, Parris in Osuji.

V tekmi za tretje mesto je bil Kapfenberger SV uspešnejši od jesenskega slovenskega drugoligaškega prvaka Gorice (2:1).

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor : LASK Linz (Avt/1) 2:1 Mitrović, Mutavčić 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Olimpija

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 Horvat 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 /

Radomlje