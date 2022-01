Domžale rešujejo slovensko čast proti Dinamu

Domžalčani bodo skušali kot prvi slovenski prvoligaški klub v letu 2022 ostati neporaženi proti zagrebškemu Dinamu. Serijski hrvaški prvak, ki se bo prihodnji mesec v 1/16 finala evropske lige pomeril s španskim velikanom Sevillo, je nedavno ugnal Olimpijo (2:0) in Koper (4:2), zdaj pa se bo nameril na še enega nekdanjega slovenskega prvaka. V Rovinju se bo ob 14.30 pomeril z Domžalami.

"To je verjetno najtežja tekma Domžal v pripravljalnem obdobju zaradi kakovostnega nasprotnika. Noge so težke, pozna se dvojno število treningov, a na takšnih obračunih je vselej užitek sodelovati," pred zahtevnim izpitom sporoča srbski napadalec Domžal Dejan Georgijević.

Trener Dejan Djuranović bo na dvoboju proti Zagrebčanom računal na močnejšo zasedbo kot prejšnji teden, saj so se Žiga Repas, Andraž Žinič in Tilen Klemenčič vrnili k treningom. Na seznamu poškodovanih so vratar Ajdin Mulalić (poškodba kolena), Lovro Štubljar in Denis Adamov (oba trebušni zid) ter Ranaldo Biggs, ki ima težave s palcem na nogi.

Jesenski drugoligaški prvaki, ki jih vodi Miran Srebrnič, se danes ne bodo pomerili z Bravom, ampak Rijeko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za danes je bila predvidena prijateljska tekma med Gorico in Bravom, a so iz novogoriškega kluba sporočili, da dvoboja ne bo. Vrtnice, za razliko od Šiškarjev, ne bodo mirovale, ob 14.30 jih v Umagu čaka zahteven tekmec, pomerile se bodo z Rijeko, za katero nastopata tudi slovenska članska reprezentanta: Haris Vučkić in Adam Gnezda Čerin.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8. 1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16. 1. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:4 Colley, Kubala 22. 1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23. 1. turnir v Dekanih ? 29. 1. turnir v Dekanih ? 30. 1. turnir v Dekanih ? 5. 2. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15. 1. Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 / 22. 1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25. 1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29. 1. Olimpija – Rudar Prijedor (BiH/1) 2. 2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12. 1. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 Jakupović 2, Zogović 15. 1. Domžale : Budafoki (Mad/2) 2:2 Georgijević, Vuk 19. 1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20. 1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26. 1. ? 28. 1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4. 2. ? 5. 2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij - Budafoki (Mad/2)

Radomlje